Policía de Sinaloa rescató a 3 jóvenes que escaparon de un campo de adiestramiento del narco

Tres adolescentes originarios de Jalisco, reportados como desaparecidos en distintos momentos, fueron rescatados en el estado de Sinaloa tras escapar de un sitio donde presuntamente eran adiestrados por el crimen organizado.

Los jóvenes lograron huir del cautiverio y solicitaron auxilio a autoridades locales, lo que activó un operativo de coordinación interestatal que permitió su regreso y reintegración familiar en Guadalajara.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, los menores habían salido de sus domicilios entre octubre de 2025 y enero de 2026 y perdieron todo contacto con sus familias. Las investigaciones indican que fueron trasladados por separado desde Jalisco hacia Zacatecas, donde permanecieron algunos días, antes de ser llevados a una zona rural de Sinaloa.

Fue en ese último punto donde coincidieron y permanecieron bajo vigilancia hasta que aprovecharon un descuido para escapar, según informó el diario El Universal.

Las autoridades estatales confirmaron que al menos uno de los adolescentes fue captado mediante anuncios publicados en la red social TikTok, en los que se ofrecían supuestos empleos con sueldos elevados y actividades relacionadas con la seguridad privada. Los otros dos jóvenes habrían sido reclutados mediante el contacto directo de una persona conocida que fungió como enlace con el grupo criminal.

🔎 Localizan y reintegran a tres adolescentes con sus familias 🔎



🛡️ La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas logró la localización y reintegración familiar de tres adolescentes originarios de Jalisco que contaban con reporte de desaparición. (1-3) pic.twitter.com/xhdcz8jusE — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) January 27, 2026

La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas detalló que, aunque las desapariciones ocurrieron en fechas distintas —octubre, diciembre y enero—, los tres adolescentes terminaron concentrados en el mismo centro de adiestramiento. En ese lugar habrían recibido instrucción táctica sin que hasta ahora se haya revelado oficialmente la identidad de la organización criminal responsable.

La Fiscalía de Jalisco señaló que personal ministerial se trasladó a Sinaloa tras confirmarse la identidad de los jóvenes y la vigencia de sus fichas de búsqueda. Luego de una valoración médica y psicológica, los adolescentes fueron entregados a sus familias, mientras continúan abiertas las investigaciones para desmantelar la red de reclutamiento.

Otros casos similares

Casos similares ya se habían presentado en la entidad. En julio de 2025, dos adolescentes desaparecidos en Jalisco fueron localizados sin vida tras un enfrentamiento armado en Culiacán, Sinaloa. Los cuerpos fueron hallados dentro de un vehículo y los jóvenes portaban ropa tipo camuflaje y equipo táctico, lo que reforzó la línea de investigación sobre reclutamiento forzado.

Tras ese episodio, el fiscal estatal Salvador González de los Santos reconoció que testimonios de jóvenes que han logrado regresar a Jalisco revelan un patrón: los grupos criminales trasladan a menores a Zacatecas para su adiestramiento y posteriormente los envían a Sinaloa, en el contexto de la disputa interna entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

El exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil, advirtió que la confrontación entre ambas facciones ha incrementado el uso de menores de edad como sicarios, ante las pérdidas humanas que han sufrido los grupos criminales.

Alertó que los cárteles recurren cada vez más a jóvenes por su vulnerabilidad y facilidad de manipulación. Organizaciones civiles como Reinserta estiman que en México existen alrededor de 250,000 menores en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, debido a factores como la exposición a la violencia, carencias económicas, consumo de drogas o abandono familiar.

Las autoridades de Jalisco advirtieron que el uso de plataformas digitales para captar a adolescentes representa una amenaza creciente y reiteraron el llamado a madres y padres para supervisar la actividad en redes sociales.

Sigue leyendo:

– En México hay 250,000 menores que podrían ser reclutados por el crimen organizado.

– Dos jóvenes viajaron para “cosechar sandías” y terminaron como vigías del narco.