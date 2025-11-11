En México hay 250,000 menores que podrían ser reclutados por el crimen organizado

En México se calcula que hay hasta 250,000 niños y adolescentes entre 12 y 15 años en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, principalmente en los estados de Chihuahua, Colima, Baja California, estado y Ciudad de México, señaló la organización civil Reinserta.

De acuerdo a la ONG, los menores reclutados por el crimen organizado en México son “víctimas de un sistema roto que les ha fallado”, de manera que instó a las autoridades a que aborden las causas de una realidad “muy dolorosa” con planes sociales y educativos.

Según el informe, tras cada menor reclutado “hay una historia de abandono, exclusión, falta de oportunidades y, por supuesto, la ausencia del Estado”, subrayó Saskia Niño de Rivera, confundadora de la ONG Reinserta en la presentación en Ciudad de México del nuevo libro ‘¿Cómo no ser un halcón?’, que trata sobre la prevención del reclutamiento infantil.

📢 En el marco del Día Internacional para Prevenir y Combatir todas las Formas de Delincuencia Organizada



📖Presentamos: ¿Cómo no ser un niño sicario?



Un libro que hace un llamado a autoridades y la sociedad para accionar estrategias de prevención para infancias en riesgo. pic.twitter.com/n6iDlAEIxw — Reinserta (@Reinserta) November 10, 2025

En un contexto de menores de edad reclutados por organizaciones criminales, Rivera señaló que hechos como que el asesino de Carlos Manzo, ex alcalde en el estado mexicano de Michoacán asesinado el pasado 1 de noviembre, haya sido identificado como un menor de 17 años no es un “caso aislado”, sino que es parte de una realidad “cada vez más evidente”.

Durante la presentación, Rivera indicó que 6 de cada 10 adolescentes en internamiento que fueron reclutados por el crimen organizado comenzaron a consumir drogas entre los 11 y 15 años y 5 de cada 10 adolescentes en internamiento que fueron reclutados por el crimen organizado ingresaron a un cártel entre los 14 y 16 años.

Ante esta situación, señaló que los jóvenes reclutados son “víctimas de un sistema roto” en un país que tiene una “deuda histórica con la juventud”.

Por ello, pidieron a los actores políticos que “dejen de politizar la seguridad y los derechos humanos” y que atiendan las causas del fenómeno desde una perspectiva social, como la, a su juicio, “respuesta atinada” anunciada por el Gobierno federal tras el asesinato de Manzo, que incluye medidas para fortalecer la justicia y el desarrollo del estado de Michoacán.

Uno de los principales problemas que se señalaron fue que en México aún no existe el delito tipificado que castigue el reclutamiento infantil, una omisión que pone en riesgo a miles de niños, niñas y jóvenes en el país.

Entre los factores que Reinserta y los especialistas en el tema han identificado que incentivan la unión y permanencia de los menores a grupos delictivos, se encuentran la normalización de la violencia en la primera infancia; en muchos de los casos, los infantes viven rodeados de familiares que y gente cercana que pertenece a círculos delictivos, por lo que su adhesión a ese mundo se da de forma natural.

