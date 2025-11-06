“Iba a ser el próximo presidente”: Habla el regidor que resultó herido durante atentado a Carlos Manzo

El asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Alberto Manzo Rodríguez conmocionó a Michoacán y a todo México, generando protestas, exigencias de justicia y duras críticas a la estrategia federal de seguridad.

El edil fue atacado a tiros mientras saludaba a los asistentes del Festival de las Velas en la plaza principal. A pesar de ser trasladado de emergencia al hospital “Fray Antonio de San Miguel”, falleció minutos después. Según la Fiscalía General del Estado (FGE), el presunto agresor —un joven de entre 17 y 19 años, originario de Apatzingán— fue abatido en el lugar.

El ataque también dejó herido al regidor de Obras Públicas, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, quien recibió un impacto de bala en el costado.

“Estoy vivo de milagro. Estuve delicado, gracias a Dios se intervino y vamos avanzando en el tema de salud”, relató De la Cruz en entrevista con Grupo Fórmula.

En declaraciones a medios, De la Cruz, amigo y colaborador cercano del alcalde, expresó su profunda tristeza por la pérdida.

“Estamos muy enojados, muy tristes, nos sentimos impotentes. Dañaron a una persona que queríamos mucho, un héroe nacional que iba a ser el próximo presidente de México”, dijo en otra entrevista a El Financiero.

El regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, herido durante el ataque a Carlos Manzo en Uruapan, me dijo que vive con miedo, pero “la voluntad del sombrero no va a morir”.



Aquí nuestra conversación en @radio_formula.



Más en https://t.co/BjdELZkX5p pic.twitter.com/qS9w77nPAl — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 6, 2025

El regidor recordó los últimos momentos del ataque: “Se escuchó una detonación, pensé que era un fuego artificial… luego sentí el impacto. Cuando voltee, vi a mi amigo tirado en el suelo, recibiendo ayuda”.

Dolor, coraje y exigencia de justicia

El asesinato de Manzo ha desatado una ola de indignación en Uruapan. Miles de ciudadanos se manifestaron en distintas partes del estado, mientras el domingo 2 de noviembre un grupo irrumpió en el Palacio de Gobierno en Morelia, rompiendo cristales y lanzando consignas contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el partido Morena.

“¡Asesino! ¡Fuera Morena!”, gritaron los manifestantes antes de ser dispersados por la policía estatal con gas lacrimógeno.

Víctor Hugo de la Cruz pidió prudencia y exhortó a la población a permitir que las autoridades realicen las investigaciones.

“Hay mucha desinformación circulando en redes. Debemos dejar que la Fiscalía haga su trabajo”, expresó.

Sin embargo, también criticó al gobierno federal por la falta de respuesta a los reclamos de seguridad. “Estamos muy sentidos con el gobierno federal que nunca escuchó los llamados de nuestro presidente. La estrategia de ‘abrazos, no balazos’ no ha servido para nada”, sentenció.

Un líder cercano y querido

Carlos Manzo, conocido por su estilo cercano y su mensaje de cambio, era uno de los alcaldes más populares de Michoacán. Su movimiento político, conocido como el “Movimiento del Sombrero”, impulsaba una visión de gobierno ciudadano y austero.

De la Cruz lo describió como “un hombre valiente, con ganas de hacer el cambio que Michoacán necesita”.

“La ciudadanía estaba muy contenta y encariñada con él. El mejor golpe que puede dar la gente es en las próximas elecciones”, subrayó.

La FGE mantiene abiertas varias líneas de investigación sobre el móvil del asesinato. Autoridades estatales informaron que dos personas fueron detenidas en el operativo posterior, aunque aún no se ha confirmado su participación directa en el ataque. Mientras tanto, el pueblo de Uruapan permanece de luto, y su plaza principal se ha llenado de veladoras, flores y pancartas con una sola exigencia: “Justicia para Carlos Manzo”.

Sigue leyendo:

– Viuda de alcalde asesinado en México se convierte en la nueva presidenta municipal de Uruapan.

– Tras la muerte de Carlos Manzo, otro alcalde michoacano denuncia amenazas y pide protección.