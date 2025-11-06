Viuda de alcalde asesinado en México se convierte en la nueva presidenta municipal de Uruapan

Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue designada por el Congreso de Michoacán para ocupar el cargo que tenía su esposo, quien fue asesinado la noche del 1 de noviembre tras participar en un acto público.

“Hoy vengo con un corazón destrozado porque me quitaron a mi compañero de vida, de lucha, al padre de mis hijos”, fue como Grecia Quiroz inició su discurso como alcaldesa de Uruapan.

Además, lamentó que Carlos Manzo tuviera que ser ejecutado para que el Gobierno “volteara a ver” al municipio.

“Así hayan callado su voz, así quienes hayan dado la indicación de arrebatarle la vida de la forma más cruel, el Movimiento del Sombrero no parara. Todos ustedes y todos los que me están viendo van a ser testigos”, declaró.

El nombramiento de Quiroz, quien será la alcaldesa de Uruapan durante el periodo 2024-2027, se aprobó por unanimidad, con los 38 votos de los diputados presentes en la sesión donde Quiroz rindió protesta, según informaron medios como El Financiero.

«Él nació para ser un grande; él nació para ser el presidente de México. Su legado va a seguir así hayan callado su voz. Escuchen bien: el movimiento del sombrero no parará, llegará a gran nivel…»



«Él nació para ser un grande; él nació para ser el presidente de México. Su legado va a seguir así hayan callado su voz. Escuchen bien: el movimiento del sombrero no parará, llegará a gran nivel…»

La mujer entró al salón del pleno vestida de negro, cargando sombrero en el brazo izquierdo y acompañada de una foto de su esposo. Pidió al pueblo de Uruapan no decaer en la lucha contra los grupos del crimen organizado como Carlos Manzo hubiera querido.

“Desde donde quiera que estés, sé que me darás la fuerza para guiar a tus hijos, al pueblo de Uruapan y al pueblo de Michoacán, porque fue tu sueño, y ese sueño nadie lo va a apagar. Se los juro y se los prometo: Michoacán y Uruapan tienen que cambiar”, indicó.

Antes de ser nombrada alcaldesa, Quiroz era la presidenta en Uruapan del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), un puesto honorario que en México suelen asumir las parejas de los funcionarios electos en poderes ejecutivos.

Desde la presidencia del DIF a nivel local, Quiroz promovió actividades a favor de niñas, niños, mujeres y adultos mayores, según dio a conocer en comunicados y en publicaciones en su cuenta de Facebook.

Asimismo, en octubre participó en campañas para prevenir el cáncer de mama.

