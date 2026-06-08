Marina de México asegura 1.3 toneladas de presunta cocaína en Guerrero con valor estimado de $16.5 millones

En un golpe contundente al narcotráfico, las fuerzas navales de México lograron un histórico decomiso de droga en el Pacífico. La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), actuando en funciones de Guardia Costera, interceptó un millonario cargamento de 1.3 toneladas de cocaína frente a las costas del estado de Guerrero (Sur de México), sumado a otro importante decomiso marítimo reportado en las últimas horas, de acuerdo con información oficial de las autoridades mexicanas.

El decomiso, valuado en unos $16.5 millones de dólares (más de 283 millones de pesos), representa un freno directo a las finanzas de los carteles de la droga que operan en la región. Las operaciones de inteligencia y el patrullaje de la Armada de México permitieron detectar inicialmente una lancha sospechosa con tres motores fuera de borda a 195 millas náuticas al sur de Guerrero (Boca Chica-Sur de México).

Las autoridades localizaron un total de 29 paquetes que contenían una sustancia con características similares a la cocaína. El peso preliminar del cargamento, incluido el embalaje, fue calculado en alrededor de mil 360 kilogramos.

Posteriormente, la droga fue trasladada por vía aérea al puerto de Acapulco para quedar bajo resguardo de las autoridades federales. La sustancia quedó a disposición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), que será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar el peso ministerial definitivo del cargamento.

A 195 millas náuticas de las costas de Guerrero, la vigilancia marítima y las operaciones de inteligencia naval de la #ArmadaDeMéxico dieron resultado.

Se interceptó una embarcación con más de 800 kilogramos de cocaína y se detuvieron a cinco personas, evitando que alrededor de? pic.twitter.com/U7jjIZG12h — SEMAR México (@SEMAR_mx) June 8, 2026

Golpe a las finanzas del crimen organizado

Según estimaciones de la Semar, el aseguramiento impidió que cerca de 2.6 millones de dosis de droga llegaran al mercado ilegal. La dependencia sostuvo que la incautación debilita la capacidad financiera y operativa de los grupos criminales involucrados en el tráfico de estupefacientes, aunque no precisó qué organización podría estar vinculada con el cargamento.

El decomiso ocurre en un contexto de intensificación de las acciones de vigilancia en el Pacífico mexicano, una de las principales rutas utilizadas por organizaciones del narcotráfico para el traslado de drogas hacia mercados internacionales, incluido Estados Unidos.

La dependencia federal destacó que este tipo de operativos forman parte de una estrategia permanente que incluye vigilancia marítima, aérea y terrestre en coordinación con otras instituciones de seguridad de los distintos niveles de gobierno.

Las autoridades mexicanas reiteraron que mantendrán los operativos permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre para seguir debilitando la estructura financiera de las organizaciones criminales. Crédito: Secretaría de Marina-Armada de México | Cortesía

Segundo decomiso relevante en menos de 48 horas

La incautación de Boca Chica se produjo apenas un día después de otra operación de alto impacto realizada por la Marina en aguas del Pacífico. En esa acción, ocurrida aproximadamente a 195 millas náuticas al sur de Guerrero, personal naval interceptó una embarcación menor con tres motores fuera de borda que transportaba 829 kilogramos de presunta cocaína.

Durante ese operativo fueron detenidas cinco personas, quienes fueron trasladadas junto con la droga al puerto de Acapulco para quedar a disposición de las autoridades competentes.

Con ambos aseguramientos, las autoridades mexicanas han reforzado el mensaje de combate al tráfico de drogas en las rutas marítimas del Pacífico. La Semar señaló que, durante la actual administración federal, las incautaciones de cocaína realizadas en el mar superan ya las 71 toneladas, cifra que podría aumentar una vez que se confirme oficialmente el peso ministerial del decomiso más reciente.

Las acciones ocurren además en medio de una creciente presión de Estados Unidos para fortalecer el combate al narcotráfico y frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense, un tema que continúa ocupando un lugar central en la agenda bilateral de seguridad entre ambos países.

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