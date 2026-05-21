Marina descubre 3 laboratorios de droga en Sinaloa e incauta 4 toneladas de metanfetamina

Como resultado de diferentes operaciones navales de inteligencia, con el objetivo de debilitar estructuras criminales dedicadas a la producción de drogas sintéticas, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), desmantelaron tres laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas en los poblados de Los Haros y Los Cedritos, en Sinaloa.

En uno de los operativos se localizó y neutralizó un laboratorio clandestino, donde se incautaron aproximadamente 4,000 kilos de metanfetamina y 200 kilos de diferentes sustancias y precursores químicos, así como material diverso empleado para la elaboración de drogas sintéticas.

En una segunda acción en el poblado de Los Cedritos fueron localizados dos laboratorios. En uno de ellos había 400 litros de ácido acético, así como 1,200 kilogramos de sosa cáustica y diversas herramientas.

Como parte de las acciones para combatir la producción de drogas sintéticas, elementos de @SEMAR_mx y @FGRMexico localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos en Sinaloa.



Se aseguraron más de 4 toneladas de metanfetamina, precursores químicos y material diverso… pic.twitter.com/2PgpyPqSb9 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 21, 2026

En el tercer laboratorio se descubrieron 200 kilos de metanfetaminas, 450 kilos de producto en secado, 400 litros de producto mezclado, así como 3,000 litros de precursores líquidos.

Todo el material decomisado fue inhabilitado para evitar su reutilización, además fue puesto a disposición ante el agente del Ministerio Público.

La afectación económica estimada a la delincuencia organizada asciende a más de 923 millones de pesos, lo que equivale a alrededor de 53 millones de dólares.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada para evitar que sustancias ilícitas lleguen a las calles, proteger a la población y fortalecer el Estado de derecho.

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