Marina de México intercepta embarcación con 26 bultos de cocaína en Guerrero

Personal de la Secretaría de Marina interceptó una embarcación menor con tres motores fuera de borda en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas del estado de Guerrero.

Como resultado, detuvo a dos personas de nacionalidad extranjera y decomisó 26 bultos con cocaína.

La acción fue parte de labores de inteligencia e investigación que permitieron dar seguimiento marítimo a la embarcación desde 361 millas náuticas al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, hasta su arribo a tierra en las costas de Arroyo Seco, en el municipio de Petatlán.

En una operación marítima frente a costas de Guerrero, personal de @SEMAR_mx aseguró una embarcación menor con 26 bultos de cocaína y detuvo a dos personas extranjeras.



Con esta acción suman 89 bultos asegurados en cuatro operaciones marítimas consecutivas en una semana, lo que… pic.twitter.com/nb9wqtxqrB — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 9, 2026

Con este despliegue coordinado de unidades de superficie, aéreas y terrestres, personal naval logró el cuarto decomiso de sustancias ilícitas en la mar en una semana, lo que representa una afectación significativa a las operaciones de grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas.

En ese sentido, la Secretaría de Marina destacó que estos decomisos se suman a las más de 65.5 toneladas de cocaína incautadas en operaciones marítimas durante la presente administración federal.

Las personas detenidas y lo incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente en la Octava Región Naval, en Acapulco, Guerrero, donde se iniciará una investigación para determinar a qué grupo criminal pertenecen.

La región del Pacífico mexicano continúa siendo una de las principales rutas utilizadas por grupos delictivos para el transporte de cargamentos de cocaína provenientes de Sudamérica con destino a territorio nacional y Estados Unidos.

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