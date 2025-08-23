Video: Marina de México descubre casi una tonelada de cocaína flotando en altamar

Autoridades mexicanas aseguraron este viernes casi una tonelada de cocaína en aguas del Pacífico, frente a las costas de Acapulco, Guerrero, como parte de las labores de vigilancia marítima y aérea coordinadas por la Secretaría de Marina (Semar). Así lo informó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales.

En el comunicado dio a conocer el video del operativo en el que se observan embarcaciones de la Secretaría de Marina realizando patrullajes marítimos junto con apoyo aéreo. En la escena aparecen bultos flotando en el mar.

En total se contabilizaron 30 bultos tipo costalillas, sellados con plástico negro y en cuyo interior había casi una tonelada de cocaína, según se aprecia en el video.

La SSPC estimó que este decomiso impidió que más de 1.8 millones de dosis llegaran a manos de consumidores.

Resultado de las acciones de vigilancia marítima que realiza personal de @SEMAR_mx, en las costas de Guerrero se aseguraron 900 kilos de cocaína.

Con este decomiso suman más de 46 toneladas de cocaína aseguradas en alta mar en la presente administración. pic.twitter.com/tqjd1tY5Lv — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 22, 2025

Las autoridades indicaron que estas operaciones forman parte de los esfuerzos por mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas, en medio de una estrategia integral de vigilancia marítima, aérea y terrestre contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

En el operativo participaron elementos de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Ruta del Pacífico, clave en el tráfico de drogas

La ruta del Pacífico mexicano es ampliamente utilizada por grupos criminales para tráfcar estupefacientes y trasladar cargamentos desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Guerrero, que cuenta con extensas costas y escasa vigilancia en algunas áreas, ha sido identificado por la inteligencia naval como uno de los puntos clave en estas rutas marítimas.

Desde el inicio de la administración federal actual, encabezado por Claudia Sheinbaum, el gobierno ha intensificado los operativos conjuntos para interrumpir el flujo de drogas en altamar, particularmente cocaína proveniente de Colombia y otros países sudamericanos.

De acuerdo con cifras oficiales, los decomisos en los últimos 11 meses superan ya las 46 toneladas de cocaína incautada en altamar.

