México despliega al Ejército y a la Guardia Nacional ante escalada de violencia en el estado de Guerrero

El gobierno de Mexico desplegó a elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en la región de Chilapa, en el estado de Guerrero (al sur del país) luego de varios días de violencia, bloqueos y denuncias de ataques armados que han provocado desplazamientos forzados en comunidades indígenas.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, viajó personalmente a la zona por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para coordinar labores de seguridad, atención médica y apoyo a las familias afectadas.

La crisis, según autoridades federales, estaría relacionada con la disputa entre los grupos criminales conocidos como “Los Ardillos” y “Los Tlacos”, organizaciones con presencia histórica en esa región montañosa.

Rosa Icela Rodríguez acudió a Chilapa, Guerrero, acompañada de efectivos del Ejército y la Guardia Nacional para retirar bloqueos, atender a desplazados y evacuar heridos, en medio de una crisis de violencia. Crédito: José Luis de la Cruz | EFE

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que la prioridad de su administración es proteger a la población civil y evitar una confrontación armada que pueda provocar más víctimas.

“Primero que nada hay que preservar la vida de las personas”, declaró la mandataria al confirmar que en la zona se reportaron al menos tres poblados afectados y varios bloqueos carreteros.

La Secretaría de Gobernación informó que funcionarios federales, acompañados por fuerzas de seguridad, trabajan para restablecer el orden y permitir el acceso de ambulancias y personal médico a comunidades que permanecían prácticamente incomunicadas.

Con la instrucción de la Presidenta @Claudiashein viajamos a #Guerrero para ayudar en el retiro de bloqueos, restablecer el orden en #Chilapa y atender a las familias desplazadas. 🇲🇽 #JuntosConstruimosLaPaz 🕊️ #CésarYáñez https://t.co/TNY4bjOhAD — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 12, 2026

Comunidades indígenas denuncian ataques y desplazamientos

La intervención federal ocurrió después de que habitantes de comunidades indígenas nahuas difundieran videos en redes sociales denunciando ataques con armas de alto calibre, drones explosivos y quema de viviendas.

En algunas grabaciones, pobladores afirmaron que hombres armados habían obligado a familias enteras a abandonar localidades como Cula, Cauca y Chicotal para refugiarse en viviendas improvisadas o zonas serranas.

“Continúan los disparos y los ataques con drones sobre nuestras comunidades”, relató uno de los habitantes en un video que rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

En la Conferencia del Pueblo, el Gabinete de Seguridad informó avances de la Estrategia Nacional de Seguridad, encabezada por la Presidenta @ClaudiaSheinbaum, con acciones de inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional que han permitido detenciones de… pic.twitter.com/Huog27Ocfn — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 12, 2026

Otro mensaje difundido por mujeres desplazadas incluyó un llamado de auxilio dirigido al presidente de Estados Unidos: “Donald Trump, ayúdanos, mándanos helicópteros para que nos salven”, dijo una mujer con el rostro cubierto mientras sostenía a varios menores de edad ocultos en una vivienda.

De acuerdo con reportes oficiales, al menos 96 personas han sido desplazadas por la violencia en la región. Además, seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales en Chilpancingo para recibir atención médica.

El gobierno federal indicó que el acceso de las fuerzas de seguridad se logró después de conversaciones con representantes comunitarios para retirar bloqueos y permitir la entrada de ayuda humanitaria.

Gobierno niega diálogo con grupos criminales

Inicialmente, la Secretaría de Gobernación informó que el subsecretario César Yáñez sostuvo conversaciones con líderes de los grupos enfrentados para buscar una salida pacífica al conflicto.

Sin embargo, más tarde el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que el diálogo no se realizó con organizaciones criminales, sino con representantes comunitarios y autoridades locales.

pic.twitter.com/5Qk6RTxk3Q “Somos gente como ellos también”. 🏚️🥀



Desplazados de Chilapa, Guerrero, claman por apoyo ante la violencia imparable. Habitantes de Tula denuncian que la seguridad sigue sin llegar y lanzan una sentencia desgarradora:



“No huimos de la muerte; si nos… — Emeequis (@emeequis) May 12, 2026

Según García Harfuch, las acciones federales buscan estabilizar la región sin generar un enfrentamiento armado que ponga en riesgo a la población civil.

El gobierno también anunció la instalación de mesas de diálogo separadas para tratar de alcanzar acuerdos que permitan frenar la violencia y atender a las familias desplazadas.

La región de Chilapa ha vivido durante años una crisis marcada por la presencia de grupos armados, disputas territoriales y denuncias de ataques contra policías comunitarias y pueblos indígenas, en uno de los corredores más violentos de Guerrero.

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