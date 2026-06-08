EE.UU. y México fortalecen cooperación marítima y refuerzan combate a delincuencia organizada transnacional

Estados Unidos reafirmó esta semana la importancia de su alianza marítima con México al concluir una serie de reuniones de trabajo entre altos mandos de la Marina estadounidense, la Guardia Costera y el secretario de Marina de México, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, encuentros que estuvieron enfocados en fortalecer la seguridad regional, combatir la delincuencia organizada transnacional y ampliar la cooperación operativa entre ambas naciones.

Según se dio a conocer, el almirante James W. Kilby, jefe interino de Operaciones Navales de la Armada de Estados Unidos, y el almirante Kevin E. Lunday, comandante interino de la Guardia Costera estadounidense, sostuvieron reuniones con la delegación mexicana para revisar los mecanismos bilaterales de coordinación marítima y definir nuevas áreas de colaboración.

Las autoridades estadounidenses destacaron que el entorno marítimo se ha convertido en uno de los pilares más sólidos de la relación bilateral debido a su relevancia para la seguridad, el comercio y la protección de las cadenas de suministro que conectan a ambos países.

Mexican Minister of the Navy, Admiral Raymundo Pedro Morales Ángeles, held high-level meetings in Washington, D.C., from June 3 to 5 to strenghten maritime security, search and rescue operations and strategies to combat illegal fishing.



Minister Morales met with senior U.S. Navy? pic.twitter.com/lx97twEd10 — Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) June 6, 2026

Según la Marina de Estados Unidos, la cooperación con México resulta fundamental para enfrentar amenazas compartidas como el narcotráfico, el tráfico de personas, el contrabando y otras actividades ilícitas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales.

Durante los encuentros, los mandos estadounidenses reconocieron la capacidad operativa de la Armada de México y su papel en la vigilancia de las costas, rutas marítimas y zonas estratégicas del Pacífico y el Golfo de México.

En particular, resaltaron la efectividad del modelo mexicano de operaciones navales que integra embarcaciones, helicópteros y patrullas interceptoras, además del uso creciente de sistemas no tripulados para labores de vigilancia y reconocimiento.

Uno de los principales temas abordados fue el fortalecimiento de la Iniciativa de Seguridad y Protección Marítima para América del Norte (NAMSI), mecanismo de cooperación entre Estados Unidos, México y Canadá establecido en 2008 para mejorar el intercambio de información, coordinar operaciones marítimas y reforzar la seguridad regional.

Para Washington, NAMSI se ha convertido en una herramienta estratégica para incrementar el conocimiento del dominio marítimo en América del Norte y mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas que trascienden las fronteras nacionales. La iniciativa permite compartir información de inteligencia, desarrollar ejercicios conjuntos y coordinar acciones contra actividades ilícitas, respetando al mismo tiempo la soberanía y jurisdicción de cada país.

El mar nos conecta y la cooperación nos fortalece.



Del 03 al 05 de junio se llevó a cabo un encuentro de alto nivel con autoridades navales de México y del Departamento de Marina y de la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) en Washington, D.C., para consolidar? pic.twitter.com/JteFLGyNsQ — SEMAR México (@SEMAR_mx) June 6, 2026

La Guardia Costera estadounidense también destacó los avances alcanzados en materia de búsqueda y rescate marítimo. Ambas naciones acordaron reactivar los ejercicios binacionales SAREX, ampliar la capacitación especializada y mejorar la interoperabilidad entre sus fuerzas navales para responder de forma más eficiente a emergencias en el mar.

Como parte de esta cooperación, las autoridades impulsan la implementación del sistema SAROPS 4.5 (Search and Rescue Optimal Planning System), una plataforma tecnológica desarrollada por la Guardia Costera de Estados Unidos que utiliza modelos avanzados de simulación para calcular trayectorias y optimizar operaciones de búsqueda y rescate. La herramienta permite reducir tiempos de respuesta y aumentar las probabilidades de localizar personas, embarcaciones o aeronaves desaparecidas.

Además de los temas de seguridad, las reuniones abordaron la protección de infraestructura portuaria crítica, la cooperación en ciberseguridad, la formación académica de personal naval y la participación en ejercicios multinacionales destinados a fortalecer la preparación operativa de ambas instituciones.

La colaboración marítima entre Washington y Ciudad de México cobra especial relevancia en momentos en que las autoridades estadounidenses mantienen como prioridad el combate a las redes de narcotráfico que utilizan las rutas marítimas para transportar cocaína, fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense. Diversos informes de la Guardia Costera señalan que una parte significativa de las incautaciones de narcóticos ocurre en el Pacífico oriental, una zona donde la cooperación con México es considerada esencial para interceptar cargamentos antes de que lleguen a los mercados de consumo.

Asimismo, Estados Unidos ha incrementado en los últimos años su interés en combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, una actividad que Washington considera una amenaza para la seguridad económica y ambiental global. En ese contexto, las autoridades estadounidenses valoraron el compromiso de México para proteger especies marinas y fortalecer la vigilancia en áreas sensibles como el Golfo de California.

Al concluir las reuniones, funcionarios de ambos países coincidieron en que la cooperación marítima bilateral continúa siendo uno de los ejemplos más exitosos de colaboración en materia de seguridad en América del Norte. Para Estados Unidos, la asociación con México no sólo fortalece la lucha contra el crimen organizado transnacional, sino que también contribuye a proteger el comercio regional, la infraestructura estratégica y la estabilidad de una de las regiones económicas más importantes del mundo.

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