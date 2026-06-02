Cómo es el penal de Sinaloa donde una riña entre reos dejó 7 muertos

La riña registrada el pasado 31 de mayo en el Centro Penitenciario de Aguaruto, que dejó un saldo de siete personas fallecidas y una más lesionada, volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad y gobernabilidad de uno de los penales más cuestionados del país.

De acuerdo con autoridades estatales, el enfrentamiento ocurrió durante la madrugada en el módulo 7 del centro penitenciario.

Tras los hechos, corporaciones estatales y federales desplegaron un operativo de revisión en las instalaciones para reforzar las medidas de seguridad e iniciar las investigaciones correspondientes.

La violencia registrada se suma a un largo historial de incidentes en Aguaruto, un penal que durante años ha sido escenario de fugas, hallazgos de armas, túneles clandestinos, equipos de comunicación y diversos privilegios ilícitos atribuidos a grupos criminales.

Actualización



En seguimiento a la información emitida por la #SSPSinaloa sobre la riña registrada la mañana de este 31 de mayo de 2026 al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en la ciudad de Culiacán, se informa que, como resultado de estos hechos, siete personas? — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) May 31, 2026

Entre los episodios más recordados figura la fuga masiva de internos ocurrida durante los hechos del llamado “Culiacanazo” en 2019. Además, el centro penitenciario enfrenta problemas de sobrepoblación que han complicado su operación y control.

Como parte de las acciones posteriores a la riña, elementos de seguridad realizaron una inspección en uno de los módulos del penal, donde localizaron y aseguraron 109 dosis de cocaína, cuatro teléfonos celulares, cargadores, chips para telefonía móvil, un módem de internet, objetos punzocortantes de fabricación artesanal, una báscula gramera y un mini panel solar.

Los recientes hallazgos evidencian la persistencia del ingreso y uso de objetos prohibidos dentro del centro penitenciario, una problemática que ha sido documentada de manera recurrente durante los últimos años mediante diversas revisiones realizadas por autoridades estatales y federales.

Mientras continúan las investigaciones sobre la riña y las circunstancias que permitieron el ingreso de drogas y equipos de comunicación al penal, el caso vuelve a abrir el debate sobre las condiciones de seguridad, el hacinamiento y la capacidad de las autoridades para mantener el control dentro del Centro Penitenciario de Aguaruto.

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