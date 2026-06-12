“Enfermedades de las multitudes” a las que podrías estar expuesto en esta Copa Mundial de Futbol

Los expertos advierten sobre varias “enfermedades de las multitudes” que pueden surgir durante la Copa del Mundo de Futbol 2026, que se celebra en Estados Unidos, conjuntamente con México y Canadá. Entre las preocupaciones más destacadas se encuentran el hantavirus andino, la gripe y el norovirus, que podrían propagarse entre los más de 6.5 millones de aficionados que asistirán al evento.

Desde días previos, las autoridades de salud pública han estado trabajando en iniciativas preventivas, informó el Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas (CIDRAP) de la Universidad de Minnesota. Profesionales como la Dra. Krutika Kuppalli, de Texas, han creado planes de respuesta a posibles brotes, enfocándose en la vacunación y la concienciación sobre las enfermedades más prevalentes.

Con motivo de advertir de las principales enfermedades a las cuales pueden estar expuestas las personas que presencien el evento, CIDRAP recogió detalles que hoy referenciamos.

“Enfermedades de multitudes” del Mundial de Futbol

Para la competición, que contará con 48 selecciones nacionales y se llevará a cabo en 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México, las autoridades de salud han implementado estrategias de preparación y respuesta ante enfermedades como:

Hantavirus, cepa andina. El hantavirus andino, también llamado virus Andes, es un tipo de hantavirus que se transmite principalmente por roedores en Sudamérica y que es único en su grupo porque además puede propagarse de persona a persona. Este virus fue descubierto en 1995 en Argentina y su reservorio natural son roedores, especialmente los ratones colilargos, en los que no causa enfermedad.

La infección ocurre principalmente cuando las personas inhalan aerosoles contaminados con partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores infectados. La transmisión entre personas requiere contacto estrecho y se ha identificado en situaciones como tener sexo con una persona infectada, besarse con lengua o dormir en la misma habitación durante el periodo de síntomas con fiebre. El tiempo de incubación puede variar desde 7 hasta 49 días, con una mediana de 23 días para los contagios entre personas.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolores de cabeza, musculares, articulares y abdominales, además de vómitos y diarreas. En algunos casos, la infección progresa a una fase crítica con tos, dificultad respiratoria, taquicardia y descenso de la tensión arterial debido a hemorragias internas que pueden causar fallo cardiopulmonar y muerte en pocas horas.

Actualmente no existe tratamiento antiviral específico ni vacuna para prevenir el virus Andes. Los casos graves requieren soporte vital avanzado en unidad de cuidados intensivos para mantener la función cardiopulmonar mientras el cuerpo supera la infección.

“El hantavirus estaba en mi lista de posibles diagnósticos”, declaró Kuppalli a CIDRAP News. “¿Lo incluiría en el diagnóstico diferencial si tuviera un paciente de Argentina procedente de una zona donde sabemos que se encuentra el vector? Sí”.

El hantavirus ha salido de nuevo a la palestra luego del caso reciente de contagio masivo en un crucero de turismo que partió desde la Patagonia.

Además del hantavirus, las autoridades sanitarias se están preparando para enfermedades más comunes como la gripe, la COVID-19, la clamidia y el norovirus, a medida que más de 6,5 millones de aficionados convergen en 16 ciudades y comparten patógenos entre sí, recoge el CIDRAD.

Sarampión. Estados Unidos enfrenta un brote significativo de sarampión en el marco del Mundial de Futbol 2026, con 1.983 casos notificados en 2026 hasta el 28 de mayo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Esta cifra representa un aumento alarmante en comparación con 2025 y coloca al país entre los tres anfitriones del torneo —junto con México y Canadá— con más contagios en la región.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha instado a las autoridades sanitarias de América a fortalecer la vigilancia y las medidas de respuesta ante estos brotes, especialmente considerando la llegada de miles de visitantes internacionales para el Mundial. La organización subrayó la importancia crítica de mantener las vacunas al día, en especial contra el sarampión, debido al aumento de casos en toda la región de las Américas.

Los tres países anfitriones registran cifras preocupantes: México con 8.315 casos, Estados Unidos con 1.664-1.952 casos (las cifras varían según la fuente y fecha), y Canadá con 733-1.018 casos. La OPS recomienda urgentemente que quienes asistirán al Mundial se vacunen contra el sarampión antes de viajar. La enfermedad es altamente contagiosa y puede causar complicaciones graves como neumonía, ceguera y encefalitis.

“El sarampión tiende a permanecer en el aire. Son partículas muy pequeñas que flotan allí hasta dos horas después de que una persona con sarampión haya estado en el lugar”, dijo James Garrow, máster en salud pública, que ha colaborado con sus colegas en Filadelfia para abordar la preparación y la respuesta en materia de salud pública durante el torneo. “¿Cuántas personas podrían haber pasado por ese sitio en particular en las dos horas posteriores a que la persona se marchara?”, se pregunta retóricamente.

Ébola. Aunque el riesgo de un contagio masivo es bajo, advierte la OMS, “hay que considerar la Copa del Mundo como un evento multitudinario”, afirmó a CIDRAP News Amesh Adalja, doctor en medicina e investigador principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad Sanitaria. “Se propagarán enfermedades propias de las multitudes, o lo que llamamos enfermedades colectivas”.

El problema del virus ébola, cepa Bundibugyo, es que no tiene todavía una vacuna efectiva, y aunque se transmite por contacto con fluidos corporales, razón por la cual suele infectar a trabajadores de la salud y personas involucradas en ritos funerarios, vale estar alertas.

“Toda la comunidad sanitaria mundial observa con profunda preocupación el brote de ébola”, declaró Rebecca Katz, doctora en Salud Pública, profesora y directora del Centro de Ciencia y Seguridad de la Salud Global. “Podrías estar sentado junto a alguien en un estadio y no te contagiarías de ébola”, señaló Katz, pero no están de más las medidas de prevención.

Una verdadera fiesta se vivió en la Plaza México de Lynwood con el triunfo de México en el Mundial. Crédito: Fotos: Jorge Luis Macías | Impremedia

Gonorrea y clamidia. En un ambiente festivo, como el Mundial, se alteran las emociones y pueden salir a relucir hasta instintos básicos. Esto podría traducirse en tener relaciones sexuales con desconocidos, lo que podría aumentar el riesgo de contraer una ETS.

“La gonorrea y la clamidia sin duda estarán presentes en el Mundial”, dijo Adalja. “Cuando se producen estos eventos multitudinarios, mucha gente realiza diversas actividades, incluyendo múltiples encuentros sexuales”.

Además, las personas son más propensas a consumir alcohol y drogas, “lo que reduce sus inhibiciones y, por lo tanto, aumenta la probabilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual”, añadió.

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