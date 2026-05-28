Casos de ébola aumentan en el mundo: EE.UU. anuncia un nuevo plan de cuarentena

La República Democrática del Congo (RDC) ha reportado 977 casos sospechosos y 228 muertes, lo que resulta en una letalidad del 14,3%. Uganda ha confirmado siete casos, también con una tasa de letalidad similar.

A esto se suman las condiciones en RDC que dificultan el rastreo de contactos y la contención, como lo ha declarado el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Los centros de tratamiento de ébola en Ituri y Kivu del Norte han sido atacados, limitando el acceso a la atención médica. La inseguridad impide el funcionamiento adecuado de los centros de salud y la circulación de ayuda humanitaria.

Además de que la cepa Bundibugyo del virus, que causa el actual brote, carece de tratamientos y vacunas.

Nuevas medidas de seguridad

Estados Unidos implementa un nuevo plan de cuarentena para quienes viajen a áreas afectadas por el ébola, con observación en Kenia.

Durante una reunión de gabinete, el secretario de Estado, Marco Rubio, le dijo al presidente Trump: “No podemos ni permitiremos que ningún caso de ébola entre en Estados Unidos”.

Aeropuertos como el Intercontinental Bush implementan controles de salud, sumándose a otros aeropuertos en la vigilancia de pasajeros.

Protocolos de seguridad

Varios países han reforzado sus protocolos de seguridad ante el brote actual de ébola en la República Democrática del Congo (con más de 200 muertes).

En EE.UU.

Prohibió la entrada de extranjeros que hayan viajado a Uganda, Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días.

Reforzó controles sanitarios en fronteras.

Evalúa pasajeros en 5 aeropuertos internacionales (JFK Nueva York, Washington-Dulles, Newark, Chicago-O’Hear, Atlanta) para fiebre y exposición al ébola.

Vigilancia activa durante 21 días para viajeros sin síntomas.

En Canadá

Reforzó controles sanitarios en fronteras.

Pregunta adicional a viajeros sobre viajes a RDC o Uganda en últimos 21 días.

Preguntas sobre síntomas compatibles con la enfermedad.

En África

Refuerzo de fronteras y medidas de prevención para evitar propagación.

Medidas preventivas recomendadas

Evitar contacto con personas con síntomas.

Reforzar lavado de manos.

Visitar inmediatamente un centro de salud si presenta fiebre o malestar general.

Llenar cuestionarios de salud al viajar.

El riesgo real de propagación global del ébola es bajo, pero el riesgo de propagación regional en África (especialmente en República Democrática del Congo y Uganda) es alto, según la evaluación más reciente de expertos de la OMS.

También te puede interesar:

· ¿Qué implica la declaración de emergencia sanitaria mundial por ébola?

· La OMS declara brote de ébola en República Democrática del Congo como una emergencia global

· ¡No es el hantavirus ni el ébola!: brote masivo y mortal de sarampión originado en Bangladesh preocupa a expertos de EE.UU.