Más del virus Bundibugyo, la especie de ébola que está causando estragos: una cepa que no tiene vacunas ni tratamiento

El brote de la subespecie del virus del ébola conocido como Bundibugyo ha causado la muerte de casi 120 personas en la República Democrática del Congo. A diferencia de otros virus del ébola, esta variante es menos común y carece de tratamientos y vacunas efectivos.

Bundibugyo ha provocado dos brotes anteriores desde su identificación en 2007. Estos ocurrieron en la misma región de la cuenca del río Congo, lo que subraya su persistente amenaza para la salud pública.

El virus se propaga por contacto directo con fluidos corporales de personas afectadas. Los trabajadores sanitarios y familiares de enfermos son quienes enfrentan el mayor riesgo, con una alta tasa de infección entre ellos.

“No hay nada que esté ni remotamente preparado para ensayos clínicos”, afirmó la Dra. Celine Gounder, especialista en enfermedades infecciosas y epidemióloga que trató a pacientes en África Occidental durante la epidemia de ébola de 2014-2016. “Esto significa que los socorristas, los trabajadores sanitarios y demás personal humanitario han vuelto a lo básico”, dijo a Associated Press (AP).

Mortalidad y tratamiento

La tasa de mortalidad del virus Bundibugyo es ligeramente inferior a la del virus Zaire, aunque puede alcanzar niveles alarmantes superiores al 30%. Esto representa una grave preocupación para los sistemas de salud.

A pesar de la falta de tratamientos específicos, las respuestas rápidas en salud pública, que incluyen el aislamiento y la atención médica de apoyo, son cruciales. Esto permite la administración de líquidos y cuidados básicos, reduciendo potencialmente la mortalidad.

Estrategias de contención

Los trabajadores sanitarios están implementando estrategias de contención orientadas al rastreo de contactos y a la educación pública sobre prevención.

La experiencia de brotes anteriores indica que el manejo seguro de los entierros es fundamental para limitar la propagación del virus. La provisión adecuada de equipos de protección personal es igualmente vital para los profesionales de la salud en la primera línea de respuesta.

A pesar de los desafíos, los expertos enfatizan que todos los brotes anteriores de ébola en la República Democrática del Congo han podido ser detenidos exitosamente, lo que ofrece un rayo de esperanza y un modelo a seguir en esta crisis actual.

OMS preocupada por magnitud del brote y velocidad de propagación

Mientras tanto, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó abiertamente su preocupación por la “magnitud y la velocidad” del brote del tipo raro de ébola en el este del Congo. Las autoridades informaron de un fuerte aumento en las muertes sospechosas —al menos 134— y más de 500 casos sospechosos, reseña AP.

El virus se propagó sin ser detectado durante semanas después de la primera muerte conocida, ya que las autoridades realizaron pruebas para detectar un tipo más común de ébola y los resultados fueron negativos. Lo peor: no existen medicamentos ni vacunas aprobados contra el virus de Bundibugyo.

A esto se suma que aún no han identificado al “paciente cero” del brote, afirmó el jefe del equipo de la OMS en el Congo.

Síntomas del virus Bundibugyo vs. otras cepas

Los síntomas del virus Bundibugyo no suelen diferir de forma clara de los de otras cepas del ébola: el cuadro típico empieza de forma súbita con fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta y cansancio intenso, y luego puede avanzar a vómitos, diarrea, erupción cutánea y, en casos graves, sangrado y fallo de órganos.

En qué se parece

La parte más importante es que Bundibugyo no tiene un “perfil de síntomas” muy distinto ; clínicamente se parece mucho al ébola por otras variantes.

; clínicamente se parece mucho al ébola por otras variantes. También comparte la dificultad diagnóstica inicial: al principio puede confundirse con malaria, gripe u otras infecciones febriles.

Posibles diferencias

Lo que sí se describe con Bundibugyo es que las hemorragias parecen ser menos frecuentes que en algunos otros brotes de ébola, aunque pueden aparecer en fases avanzadas.

que en algunos otros brotes de ébola, aunque pueden aparecer en fases avanzadas. Además, en descripciones recientes se mencionan con énfasis síntomas como dolor abdominal, alteración renal y hepática, y signos neurológicos como confusión o irritabilidad cuando la enfermedad progresa.

Comparación práctica

Bundibugyo: Fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y de garganta; después vómitos, diarrea, erupción y, a veces, hemorragias menos frecuentes.

Fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y de garganta; después vómitos, diarrea, erupción y, a veces, hemorragias menos frecuentes. Otras cepas del ébola: El patrón general es prácticamente el mismo; la diferencia suele estar más en la gravedad, la letalidad y la disponibilidad de vacunas o tratamientos que en los síntomas iniciales.

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