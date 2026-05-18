Revelaciones sobre la cepa Andes: primer análisis genético del hantavirus del crucero descarta que se deba a mutaciones

La secuenciación del hantavirus encontrado en el buque MV Hondius confirma que se trata de la cepa de los Andes, reconocida por su alta virulencia y contagiosidad. Sin embargo, se han descartado mutaciones, brindando una base clara para investigaciones futuras.

Un equipo de biólogos en Suiza, liderado por el español Francisco Javier Pérez-Rodríguez, ha trabajado rápidamente con muestras de uno de los infectados para secuenciar el virus.

De acuerdo a información recogida por el diario El País, de España, el virus guarda en sus tripas una caja negra con información crucial, a través de la cual se puede ayudar a identificar cómo se propagó, por qué ha enfermado tanta gente y cuánto tiempo pudo haber estado circulando antes de su detección.

Utilizando tecnología avanzada (Illumina), que identifica mutaciones, variantes y realiza una secuencia completa del virus, se logró confirmar la estabilidad de la cepa y su similitud con casos previos estudiados en Argentina.

“La secuencia se agrupa estrechamente con aislados de Andes ya descritos, especialmente con los de Argentina 2018?2019, lo que sugiere que no es una variante muy divergente ni una cepa totalmente nueva”, explicó Estanislao Nistal Villán, investigador del grupo de virología de la Universidad CEU San Pablo.

Nistal se refiere a un brote que se dio en la Patagonia y que sorprendió a la comunidad científica por su alto contagio, que se inició en un cumpleaños. Hubo un total de 34 infecciones y 11 muertos, recuerda El País.

Implicaciones epidemiológicas

La secuenciación actual es solo el primer paso; se requiere más análisis para comprender la dinámica de transmisión del virus.

Los expertos están analizando la genética de otros pacientes para identificar si los contagios son recientes o si se originaron a partir de distintos eventos independientes.

OMS en la misma línea

Justo también la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que actualmente no hay evidencia de que el hantavirus que causó un brote en el crucero haya mutado para ser más grave o transmisible.

“Lo que me dicen, y lo que ya han dicho, es que no han identificado ningún cambio que sugiera una modificación del virus que lo haga más transmisible, más grave, ni nada por el estilo”, dijo la doctora Van Kerkove, directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS.

Sin embargo, por precaución, la OMS recomienda que quienes estuvieron a bordo del barco guarden cuarentena durante 42 días para evitar la posible propagación del hantavirus.

Se subraya que el riesgo general para el público sigue siendo bajo.

Canadá confirma un caso positivo de hantavirus

La Agencia Nacional de Salud de Canadá confirmó este domingo que uno de los cuatro canadienses que regresaron a casa del crucero afectado por un brote de hantavirus dio positivo al virus, reseñó Associated Press (AP).

El resultado positivo de la prueba se da un día después de que el funcionario de salud pública de la provincia de Columbia Británica dijera que la persona había recibido un “positivo presuntivo”, pero que se realizarían más pruebas en el Laboratorio Nacional de Microbiología en Winnipeg.

Una segunda persona, que viajaba con el caso confirmado, dio negativo en la prueba, según el comunicado. Ambas personas, una pareja de setenta y tantos años originaria del Yukón, se encuentran hospitalizadas en Victoria. Están aislados.

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