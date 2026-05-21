¿Prevención o sugestión? Vuelo desviado a Canadá por preocupaciones de ébola: FIFA y OMS endurecen controles para el Mundial

Un vuelo de Air France con destino a Detroit fue desviado a Canadá debido a la presencia de un pasajero que abordó el avión “por error” durante un brote de ébola en África central, según las autoridades.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos tomó medidas decisivas prohibiendo el aterrizaje del vuelo en Detroit, citando restricciones de entrada por razones de salud pública, reseñó NBC News.

El vuelo 378 despegó de París y fue redirigido al Aeropuerto Internacional Trudeau de Montreal a solicitud de las autoridades estadounidenses. Air France confirmó que no hubo emergencias médicas a bordo.

“No se produjo ninguna emergencia médica a bordo y, como todas las aerolíneas, Air France está obligada a cumplir con los requisitos de entrada de los países a los que presta servicio”, declaró un portavoz de Air France en un comunicado.

Esto evidencia la preocupación en EE.UU. por los riesgos de exponerse a una epidemia masiva o nueva pandemia, tal como ocurrió con la COVID-19.

Nuevas restricciones de entrada a EE.UU.

A partir del 18 de mayo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron restricciones para pasajeros no estadounidenses que hayan estado en Congo, Sudán del Sur o Uganda en las últimas tres semanas. Estas normativas estarán vigentes por 30 días.

De acuerdo a los nuevos procedimientos establecidos, todos los vuelos con pasajeros de los países mencionados deberán aterrizar en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, donde se implementarán medidas de salud pública mejoradas.

El brote de ébola ha resultado en más de 139 muertes sospechosas y más de 600 casos sospechosos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se estima que las pruebas para una nueva vacuna tardarán meses en comenzar.

Queda preguntarse si esta especie de paranoia médica obedece solo a medidas de precaución o a estar sugestionados por el peligro de un posible contagio masivo.

Aunque el riesgo de propagación en Estados Unidos es bajo, han admitido autoridades sanitarias nacionales y de la OMS, el miedo es libre.

Igualmente, se ha advertido a los estadounidenses que no viajen a ciertas zonas de África, mientras que los funcionarios de salud intensifican los esfuerzos de detección y contención.

Medidas de aerolíneas para asegurar la salud de pasajeros

Las aerolíneas están aplicando una combinación de mascarillas, desinfección reforzada, control de salud y más distancia a bordo para reducir el riesgo de contagio durante brotes epidémicos. También suelen limitar servicios no esenciales y, en algunos casos, ajustar la ocupación de los vuelos para disminuir la exposición entre pasajeros.

Medidas más comunes

Uso de cubrebocas o mascarillas para pasajeros y tripulación en vuelos o tramos donde la normativa lo exige, o como política propia de la aerolínea.

para pasajeros y tripulación en vuelos o tramos donde la normativa lo exige, o como política propia de la aerolínea. Gel desinfectante y kits de higiene al embarcar, además de limpieza frecuente de superficies de contacto.

al embarcar, además de limpieza frecuente de superficies de contacto. Desinfección intensiva de aeronaves , especialmente después de vuelos desde zonas de alto riesgo o cuando ha viajado una persona sospechosa o confirmada de infección.

, especialmente después de vuelos desde zonas de alto riesgo o cuando ha viajado una persona sospechosa o confirmada de infección. Distanciamiento a bordo , por ejemplo no vender asientos intermedios en ciertas rutas o periodos.

, por ejemplo no vender asientos intermedios en ciertas rutas o periodos. Controles de salud previos al embarque , como cuestionarios, revisión de síntomas o verificación de temperatura en algunos aeropuertos y aerolíneas.

, como cuestionarios, revisión de síntomas o verificación de temperatura en algunos aeropuertos y aerolíneas. Reducción de servicios a bordo como comida y bebidas, para limitar el contacto y el movimiento en cabina.

Endurecen controles para el Mundial de Futbol

A pesar de que el brote de ébola en África Central no pone en riesgo la celebración del Mundial de Fútbol (FIFA 2026), han señalado las autoridades, las medidas de control no están de más.

Es válido aclarar que, aunque el virus es altamente letal, no se transmite por el aire y requiere contacto directo con fluidos corporales, lo que permite un control epidemiológico efectivo.

Países sede como México y Estados Unidos ya aplican alertas de viaje y protocolos de monitoreo especial para delegaciones provenientes de las zonas afectadas.

La Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA), en coordinación con la OMS, evalúa controles médicos diarios y posibles aislamientos preventivos para los involucrados.

Al tanto que, entre las decisiones deportivas, se ha tomado como medida de máxima precaución que la selección de la República Democrática del Congo (RDC) cancele su concentración de preparación y amistosos en el extranjero.

Se teme entonces que la emisión de la prohibición temporal de entrada a Estados Unidos a cualquier persona no estadounidense que haya estado en la República Democrática del Congo (RDC), Uganda o Sudán del Sur se prolongue por más del tiempo estimado y pueda perturbar parcialmente la celebración del magno evento deportivo, debido al peligro del brote de ébola.

También te puede interesar:

· ¡No es el hantavirus ni el ébola!: brote masivo y mortal de sarampión originado en Bangladesh preocupa a expertos de EE.UU.

· Más del virus Bundibugyo, la especie de ébola que está causando estragos: una cepa que no tiene vacunas ni tratamiento

· Revelaciones sobre la cepa Andes: primer análisis genético del hantavirus del crucero descarta que se deba a mutaciones