¡No es el hantavirus ni el ébola!: brote masivo y mortal de sarampión originado en Bangladesh preocupa a expertos de EE.UU.

Un brote de sarampión en Bangladesh ha dejado a casi 400 fallecidos, la mayoría niños, y más de 56,000 casos sospechosos. Los hospitales están colapsando y hay un aumento alarmante de niños.

Las agencias de ayuda humanitaria con presencia en el país informan que muchos de los infectados son niños que eran demasiado pequeños para ser vacunados o que solo recibieron una vacunación parcial, recogió una corresponsal médica de CBS News.

A esto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que el incremento de casos de sarampión en el extranjero representa un riesgo directo para la salud pública en Estados Unidos, donde también ha habido un aumento en los casos, muchos de ellos vinculados a focos de infección.

Las tasas de vacunación han caído, exponiendo a muchos niños a una enfermedad altamente contagiosa. En 2025, el número de casos de sarampión en EE.UU. superó al de años anteriores, mostrando la ineficacia de los esfuerzos de inmunización.

Medidas de respuesta en Bangladesh

El gobierno de Bangladesh, junto con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha iniciado una campaña de vacunación de emergencia desde principios de mayo, logrando vacunar a 18 millones de niños en un esfuerzo por controlar la epidemia.

“El año pasado, el gobierno [de Bangladesh] intentó modificar el suministro de vacunas, lo que provocó retrasos en su distribución. Además, en los últimos tres años hemos observado una cantidad preocupante de niños parcialmente vacunados o sin vacunar”, declaró Miguel Mateos Muñoz, de UNICEF. “Para que la vacuna sea efectiva, se necesitan dos dosis, pero estamos viendo niños que solo han recibido una dosis o que no han sido vacunados en absoluto”, alertó.

Preocupación en EE.UU.

La propagación del sarampión en Bangladesh y otros países podría afectar la eliminación técnica de la enfermedad en EE.UU., a medida que altas tasas de contagio en el extranjero fomentan la transmisión dentro del país.

Los CDC consideran que el sarampión representa un riesgo directo para la salud de los estadounidenses, ya que se propaga con mucha facilidad a través de las fronteras. La agencia afirma que el sarampión puede representar una amenaza, especialmente para las poblaciones con una tasa de vacunación inferior al 95%.

Es de destacar que, si bien las vacunas contra el sarampión han estado disponibles y se han administrado ampliamente en los EE.UU. desde la década de 1960, el umbral del 95% ya no se cumple de manera uniforme en todo el país, reseña CBS.

Incluso, un estudio publicado por la Universidad Johns Hopkins mostró que las tasas de vacunación disminuyeron en el 78% de los 2,066 condados de EE.UU. donde se recopilaron datos.

Síntomas del sarampión

El sarampión produce primero síntomas parecidos a un resfrío fuerte (fiebre alta, tos, secreción nasal y ojos rojos y llorosos), y al cabo de unos días aparece una erupción roja que empieza en la cara y se extiende hacia el resto del cuerpo.

Síntomas principales

Fiebre alta (hasta 40 °C o más), que suele durar varios días.

Tos, secreción nasal (“moqueo”) y conjuntivitis (ojos enrojecidos, llorosos y sensibles a la luz).

Pequeñas manchas blancas dentro de la boca, llamadas manchas de Koplik, que aparecen 2–3 días antes de la erupción.

Erupción roja y plana (o ligeramente elevada) que comienza detrás de las orejas y en la cara y luego baja al cuello, tronco y extremidades durante 3‑5 días.

Cómo se diferencia de otras enfermedades

El sarampión suele ser más intenso y acompañarse de síntomas respiratorios y oculares marcados, lo que ayuda a distinguirlo de otras enfermedades con sarpullido.

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