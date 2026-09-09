Donald Trump genera controversia al regarles $135,000 dólares a tres chicas que trabajan en su equipo

Un gesto de gratitud del presidente Donald Trump hacia tres de las colaboradoras más jóvenes de su equipo en la Casa Blanca ha generado controversia, pues al obsequiarles $45,000 dólares a cada una, dicha acción viola la ley federal, la cual prohíbe otorgar pagos complementarios al salario de empleados públicos.

De acuerdo con el diario Washington Post y el sitio Politico, recientemente el magnate neoyorquino decidió premiar el esfuerzo de Natalie Harp, Margo Martin y Chamberlain Harris, tres chicas pendientes para resolver cualquier eventualidad que le surja.

En las declaraciones financieras de las mujeres en cuestión, publicadas por la Administración, se describe que el dinero recibido corrió a cargo del jefe de la nación como reconocimiento a su desempeño profesional.

Tomando en cuenta que el salario anual de estas colaboradoras en la Casa Blanca ronda en $150,000 dólares anuales, la cantidad obsequiada por Trump equivale a cerca de 30% de su pago a lo largo de 12 meses.

Recientemente, se filtraron presuntas cartas de Natalie Harp dirigidas a Donald Trump donde le expresa su devoción. (Crédito: Jim Lo Scalzo / Agencua EFE)

De las tres colaboradoras, la más identificada por los medios informativos es Natalie Harp, a quien a sus 35 años popularmente suelen llamar “la impresora humana”, pues prácticamente no se aparta del presidente llevando en su bolso una impresora portátil para apoyarlo con cualquier información que requiera.

Con respecto a Margo Martin, tiene 31 años y funge como asesora de comunicaciones recurrentemente apoyando al jefe de la nación durante sus grabaciones de contenido para sus cuentas en redes sociales.

Al final de la lista figura Chamberlain Harris, la asistente ejecutiva más joven del presidente quien apenas rebasa 26 años y cuya encomienda radica en estar pendiente de la revisión de los planes ligados a la construcción del Salón de baile de la Casa Blanca.

Adicional a estas damas, en la información referida también se menciona a Walt Nauta, director de operaciones del Despacho Oval, personaje a quien presuntamente Donald Trump también se le otorgó un incentivo de $20,000 dólares.

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