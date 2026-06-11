Comienza la Copa Mundial de Futbol y EE.UU. se aferra a restricciones para extranjeros por el ébola

Mientras que a República Democrática del Congo ha reportado 598 casos confirmados de ébola, con 115 fallecidos, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha avisado que el riesgo de transmisión se considera “muy alto”, autoridades federales de Estados Unidos buscan que Europa imponga más restricciones a viajeros de África Central.

A esto, Bélgica ha rechazado las exigencias. La Comisión Europea señala que el riesgo para Europa es bajo y no hay necesidad de medidas adicionales.

Todo en el marco del comienzo de la Copa Mundial de Futbol 2026, conjuntamente en EE.UU., México y Canadá. Hasta ahora, se han impuesto solo restricciones a personas que hayan estado en tres países específicos: la República Democrática del Congo (RDC), Uganda y Sudán del Sur, debido al brote de ébola declarado en mayo.

Cómo afecta la cepa Bundibugiyo del ébola

La tasa de mortalidad del virus del ébola Bundibugyo se sitúa entre 20% y 30%, según expertos. Esta cifra es considerablemente inferior a la de la cepa Zaire, que puede alcanzar porcentajes de letalidad mucho más elevados, llegando incluso al 90% en algunos brotes. Algunos informes recientes indican que la mortalidad de Bundibugyo puede superar el 30% en ciertas situaciones, lo que representa una grave preocupación para los sistemas de salud.

Síntomas y cuadro clínico

Clínicamente, Bundibugyo se parece mucho al ébola de otras variantes. El inicio es repentino, con fiebre alta, dolor muscular, dolor de garganta, cansancio intenso y cefaleas. También pueden aparecer vómitos, diarrea, erupciones cutáneas y complicaciones graves relacionadas con el funcionamiento del hígado y los riñones. La diferencia principal es que las hemorragias parecen ser menos frecuentes con Bundibugyo que en otros brotes de ébola, aunque pueden aparecer en fases avanzadas.

El problema principal: falta de vacunas

Mientras que la cepa Zaire ya dispone de vacunas y tratamientos específicos, Bundibugyo todavía no cuenta con inmunización aprobada. Esta ausencia de prevención específica hace que los trabajadores sanitarios y familiares de enfermos enfrenten el mayor riesgo, con una alta tasa de infección entre ellos.

Transmisión y frecuencia

Bundibugyo es menos común que otras cepas del ébola y provoca menos oleadas de casos, por lo que no se prioriza su tratamiento en la investigación de vacunas. El virus se propaga por contacto directo con fluidos corporales de personas afectadas, requiriendo un contacto muy directo.

Proceso de identificación y confirmación de casos

El proceso para identificar y confirmar nuevos casos de ébola sigue estos pasos clave:

Identificación del caso sospechoso

Cribado inicial : En zonas con circulación del virus, todas las personas se someten a cribado en el primer punto de contacto con un centro sanitario.

: En zonas con circulación del virus, todas las personas se someten a cribado en el primer punto de contacto con un centro sanitario. Evaluación clínica : Se identifica fiebre repentina junto con síntomas como debilidad intensa, dolor muscular, cefalea, dolor de garganta, vómitos, diarrea o sangrado.

: Se identifica fiebre repentina junto con síntomas como debilidad intensa, dolor muscular, cefalea, dolor de garganta, vómitos, diarrea o sangrado. Evaluación epidemiológica : Se verifica si hay contacto con casos confirmados, viajes recientes a países infectados (últimos 21 días) o exposición a tejidos de animales salvajes.

: Se verifica si hay contacto con casos confirmados, viajes recientes a países infectados (últimos 21 días) o exposición a tejidos de animales salvajes. Declaración urgente: Cualquier sospecha debe ser declarada inmediatamente al sistema de epidemiología.

Medidas inmediatas

Aislamiento : El paciente se coloca en aislamiento inmediato mientras se esperan los resultados.

: El paciente se coloca en aislamiento inmediato mientras se esperan los resultados. Toma de muestras : Se recogen muestras biológicas (sangre) con equipos de protección personal apropiados.

: Se recogen muestras biológicas (sangre) con equipos de protección personal apropiados. Búsqueda de contactos: Se identifican y clasifican contactos en alto/bajo riesgo para seguimiento de 21 días.

Caso confirmado

Se requiere al menos un método de detección de ARN viral por RT-PCR, anticuerpos específicos, antígenos virales o aislamiento del virus.



Postconfirmación

Notificación : Se envía el formulario de investigación a Epidemiología dentro de 48 horas.

: Se envía el formulario de investigación a Epidemiología dentro de 48 horas. Tratamiento : Se continúa con tratamiento de soporte y medidas de control de infección.

: Se continúa con tratamiento de soporte y medidas de control de infección. Seguimiento de contactos: Monitoreo diario de temperatura y síntomas durante 21 días.

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