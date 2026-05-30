Viajeros a Estados Unidos del Congo, Uganda y Sudán para el Mundial estarán bajo vigilancia sanitaria por ébola

El gobierno de Estados Unidos implementa una emergencia sanitaria durante el Mundial 2026, como en otras partes del mundo, por la alerta de ébola.

Para ello se han habilitado tres aeropuertos para atender a los viajeros que son o han estado en los países mencionados.

“A nivel mundial hay algunas restricciones de llegada a Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, los estadounidenses y los residentes permanentes que han estado en los países de la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días solamente pueden entrar por tres aeropuertos específicos”, explicó Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado.

Los aeropuertos habilitados para efecto son el Washington Dulles, en Virginia; el Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, en Atlanta, Georgia, y el George Bush Intercontinental Airport, en Houston, Texas.

“El control que estamos llevando en este momento y va a aplicar a todos los pasajeros, incluyendo a los ciudadanos y a los residentes que han estado presentes en estos países”, insistió Molano.

La funcionaria no precisó atención especial para viajeros desde México, debido a que la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, anunció un protocolo sanitario al respecto.

Sin embargo, el embajador de EE.UU. en México, Ronald Johnson, afirmó en X que hay una coordinación entre ambos países, además de Canadá.

“Mientras nuestros países se preparan para la Copa Mundial 2026, el evento deportivo más grande de la historia, EE.UU., México y Canadá están coordinando esfuerzos en todos los frentes, incluidas las medidas de salud pública relacionadas con el brote de ébola, para ayudar a garantizar que este torneo sea el más seguro y memorable de todos los tiempos”, expresó Johnson.

Otras recomendaciones a viajeros a Estados Unidos

La portavoz Molano recordó a los viajeros a Estados Unidos que revisen su pasaporte y el tipo de visa, que esté vigente.

“Es muy importante que, obviamente, revisen su pasaporte, que la visa esté válida, que en el momento de interactuar con oficiales, funcionarios de la ley, por ejemplo, desde el aeropuerto, puertos de entrada, que sean honestos, que si tienen alguna pregunta sobre las leyes, que las hagan, que sigan las leyes”, recordó.

También indicó que autoridades federales mantendrán operaciones para evitar el uso de armas, además del tráfico de drogas y la compra de mercancía irregular o de contrabando.

“Hay que ver revisiones de seguridad en los en los estadios para que no entre ninguna arma, por ejemplo”, expuso. “No están permitidos los drones. Eso es algo muy particular que los funcionarios del orden y la ley en Estados Unidos están fiscalizando bastante, porque se han convertido en una amenaza de seguridad”, advirtió.

Sigue leyendo:

· Embajador de Irán en México elogia a Tijuana y la convierte en símbolo político rumbo al Mundial 2026

· Las entradas al Mundial de 2026 se perfilan como las más costosas en la historia de las Copas del Mundo

· Álbum del Mundial 2026: cuándo saldrá a la venta en EE.UU., precios de sobres y más