Embajador de Irán en México elogia a Tijuana y la convierte en símbolo político rumbo al Mundial 2026

La visita del embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, a la ciudad fronteriza de Tijuana se transformó en un mensaje político y diplomático en medio de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que tendrá como principales sedes a Estados Unidos, México y Canadá.

Durante un encuentro con empresarios, comerciantes y representantes de medios de comunicación, el diplomático iraní destacó la hospitalidad de Tijuana y agradeció al gobierno mexicano por permitir que la selección de Irán establezca en esta ciudad su campamento de concentración previo y durante parte del torneo.

La delegación iraní utilizará Tijuana como base logística para disputar sus compromisos del Grupo G, cuyos encuentros están programados en ciudades estadounidenses como Los Ángeles y Seattle. Sin embargo, Pasandideh aseguró que la selección enfrenta dificultades derivadas de las políticas migratorias y los procesos de visado impuestos por Estados Unidos.

“Somos el único equipo que verdaderamente no ha recibido apoyo”, afirmó el embajador al señalar la incertidumbre que enfrenta la delegación iraní sobre permisos de ingreso y movilidad durante la competencia.

El representante diplomático sostuvo que un evento deportivo de alcance mundial debería mantenerse alejado de las tensiones políticas internacionales y convertirse en un espacio de convivencia y amistad entre naciones.

“Los amigos reales se conocen en situaciones difíciles”, expresó al citar un proverbio persa mientras agradecía públicamente el respaldo de las autoridades mexicanas y la recepción que, dijo, ha encontrado en Tijuana.

????El embajador de Irán en México, Albolfazl Pasandideh, convirtió su visita a Tijuana, para presentar a esta ciudad como base de operaciones de la selección iraní en el Mundial.

?https://t.co/qwjny0R076 — Canal 44 (@CANAL44TV) May 28, 2026

Proponen semana cultural iraní en la frontera

Como parte de la estancia de la selección iraní en Baja California, Pasandideh adelantó la posibilidad de realizar una semana cultural iraní en Tijuana con actividades artísticas y musicales para acercar la cultura persa a la comunidad local y a los visitantes que llegarán por el Mundial.

El diplomático explicó que Irán busca mostrar una imagen distinta a la que, según él, suele difundirse en redes sociales y medios internacionales.

“Queremos transmitir información verdadera sobre nuestro país y fortalecer el intercambio cultural entre ambas naciones”, comentó.

Además, destacó que México e Irán comparten una historia milenaria y recordó que ambos países cuentan con numerosos patrimonios culturales reconocidos por la UNESCO.

El embajador también reveló que próximamente viajará a México un grupo musical iraní que participaría en las actividades culturales previstas durante la concentración mundialista.

Según explicó, alrededor de 70 integrantes conformarán la delegación iraní, incluyendo jugadores, cuerpo técnico y personal de apoyo. El gobierno mexicano será responsable de las tareas de seguridad durante la estancia del equipo en Tijuana.

El Embajador de Irán en México Abolfazl Pasandideh fue recibido por la Cámara de Comercio que está celebrando sus 100 años de creación. Ante su presidente Olivaldo Paz reconoció la posibilidad de potenciar el intercambio comercial y económico con nuestro país… pic.twitter.com/cYU23R8lUH — Odilón García (@odilon_garcia) May 28, 2026

Irán denuncia trato desigual rumbo al torneo

Pasandideh insistió en que la selección iraní se siente en desventaja respecto a otras naciones participantes debido a las restricciones y complicaciones logísticas derivadas de las tensiones geopolíticas entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Irán debutará el 16 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles y posteriormente enfrentará a Bélgica el 21 de junio en la misma ciudad. Su tercer compromiso será el 26 de junio ante Egipto en Seattle.

El diplomático indicó que la prioridad será trasladar al equipo vía aérea desde Tijuana hacia las sedes de sus encuentros, aunque no descartó cruces terrestres hacia San Diego si fuera necesario.

También lanzó críticas directas hacia el país anfitrión al asegurar que Estados Unidos debería aprender de México y de Tijuana “cómo ser buenos anfitriones”.

Las declaraciones ocurren mientras las ciudades sedes del Mundial 2026 intensifican sus preparativos de seguridad y logística para recibir a millones de aficionados durante el torneo, considerado el más grande en la historia de la FIFA al contar con 48 selecciones participantes.

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