El gobierno de Sheinbaum blindará México con 100 mil policías en el Mundial

El gobierno de México, a través del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció el Plan Kukulcán para garantizar la seguridad de los asistentes a la próxima Copa del Mundo como reacción a la violencia por la caída de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

“Diseñada para garantizar condiciones de protección antes, durante y después de la realización de este evento internacional. El Plan Kukulcán es coordinado por el Gobierno de México e integra la participación de más de 20 instancias federales, además de autoridades estatales y municipales de las entidades”, precisó el funcionario desde Zapopan, Jalisco.

El #PlanKukulcán es coordinado por el @GobiernoMX e integra la participación de más de 20 instancias federales, además de autoridades estatales y municipales de las entidades sede, entre ellas #Jalisco. — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) March 6, 2026

El anuncio fue realizado durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el titular de seguridad de México resaltó que en este operativo en la justa mundialista se utilizarán 100 mil agentes de la policía, Guardia Nacional, Ejército y Fuerza Aérea, así como de aeronaves y sistemas antidrones; y contempla la colaboración internacional con Estados Unidos y Canadá con quienes se implementarán mecanismos de comunicación y planeación operativa para evitar riesgos.

“Estas acciones incluyen capacitación especializada, ejercicios de planeación y operación, homologación de protocolos, ejercicios simulados a escala real, monitoreo permanente y sistemas de la alerta temprana que permitirán garantizar condiciones de seguridad para la población y para los millones de visitantes”, apuntó el encargado del gabinete de seguridad de la nación mexicana.

¿En qué consiste el Plan Kukulcán?

En el mismo acto, el General del Ejército Román Villalvazo Barrios, explicó que poco más de 99 mil efectivos resguardarán la Ciudad de México (CdMx), Guadalajara y Monterrey, sedes de la justa mundialista.

Este funcionario también detalló que en el Centro de Coordinación para la Copa Mundial de Futbol 2026 que se crearán tres fuerzas de tarea conjunta, una en cada sede mundialista, así como siete agrupamientos adicionales en sedes alternas donde se prevé que las selecciones nacionales realicen entrenamientos.

Estas fuerzas estarán integradas por alrededor de 20 mil elementos de las Fuerzas Armadas, con participación de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea, además de más de 55 mil efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a los que se sumará personal de seguridad privada para alcanzar el despliegue total de más de 99 mil elementos.

Asimismo, el funcionario castrense precisó que participarán 88 binomios canófilos especializados en detección de explosivos y narcóticos, binomios equinos, más de dos mil 100 vehículos militares, 378 vehículos civiles para escoltas, así como 24 aeronaves.

… Contempla mecanismos de cooperación internacional con #EstadosUnidos, #Canadá y la @FIFAcom para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos, @OHarfuch. — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) March 6, 2026

Los elementos federales coordinarán “cinturones de seguridad” alrededor de instalaciones estratégicas como aeropuertos, hoteles, centros de entrenamiento, estadios y zonas de festivales para aficionados.

