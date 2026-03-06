El operativo militar que condujo a la muerte de “El Mencho” mejoró la percepción del Ejército para los mexicanos

El operativo militar del pasado 22 de febrero que resultó en la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, no solo representó el golpe más fuerte para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino que mejoró la percepción de los ciudadanos hacia las Fuerzas Armadas de México.

Así lo revela una encuesta de Enkoll publicada por el diario El País, en la que el 81% de la población aprobó la actuación del Ejército en la operación que resultó en el abatimiento del líder criminal.

Además, en el sondeo realizado a un total de 1,210 ciudadanos, 3 de cada 4 mexicanos confían en la capacidad del Ejército para hacerse cargo de la lucha contra el crimen organizado.

“Hay que ver si se mantiene en el tiempo o es solo un efecto inmediato por la muerte del capo”, señaló Heidi Osuna, directora de la casa encuestadora, quien recordó el descenso en la percepción de seguridad que supuso el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre de 2025.

También mejoró la imagen de Sheinbaum

Otra encuesta realizada por el diario El Financiero a 1,300 personas, reveló que la presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo 72% de aprobación en febrero, periodo que coincide con la caída de “El Mencho”.

En este ejercicio se les preguntó a las personas si creen que estas acciones de gobierno son las correctas, que el gobierno debe imponer el orden y la ley, o si creen que son un error, y que el gobierno debe evitar la violencia y las matanzas.

Una mayoría de 77% opina que las acciones son las correctas, mientras que 21% opina que son un error. Asimismo, el 58% calificó favorablemente que haya habido una cooperación con Estados Unidos, la cual consistió en informes de inteligencia.

Estos resultados representan un gran triunfo para la estrategia de seguridad implementada por Sheinbaum, considerando la presión que ejerce el gobierno de Donald Trump para combatir a los cárteles, así como el próximo Mundial de Futbol que se llevará a cabo en México, en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

