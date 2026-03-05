Habitantes de Tapalpa revelan que tras la caída de “El Mencho” el turismo desapareció

La actividad turística y comercial en Tapalpa, Jalisco, enfrenta una fuerte caída tras los hechos violentos registrados en febrero durante un operativo federal que derivó en la captura y muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Comerciantes del Pueblo Mágico reportan que las ventas han disminuido hasta en 80% y que la afluencia de visitantes sigue siendo mínima más de una semana después.

El impacto económico se ha reflejado principalmente en los negocios del centro del municipio, donde hoteles, restaurantes y puestos de artesanías dependen casi por completo del turismo.

Algunos comerciantes señalaron que los días posteriores a los bloqueos y enfrentamientos prácticamente no hubo actividad, mientras que actualmente varios establecimientos operan con horarios reducidos o permanecen cerrados ante la escasez de clientes.

De acuerdo con reportes de Telediario, el descenso de visitantes ha sido evidente en espacios como el mercado de artesanos y la plaza principal, que en días recientes lucen con poca presencia de turistas. Habitantes relataron que, durante los hechos violentos, optaron por cerrar sus negocios y permanecer resguardados en sus casas por temor a nuevos enfrentamientos.

Comerciantes locales explicaron que Tapalpa depende en gran medida de la actividad turística, que genera ingresos para hoteles, restaurantes, venta de alimentos, productos regionales y servicios relacionados con el mantenimiento de cabañas. La ausencia de visitantes ha provocado pérdidas considerables para quienes viven de este sector.

🚨| En #Tapalpa, habitantes del municipio siguen con incertidumbre tras los hechos de violencia registrados el pasado 22 de febrero, además de que los comerciantes se han visto afectados por la baja en el turismo. pic.twitter.com/eAE0w5Q7Od — quiero tv (@quierotv_gdl) March 5, 2026

Dolores Martínez Vázquez, comerciante del mercado de artesanías, señaló que durante varios días el lugar permaneció prácticamente vacío, aunque en fechas recientes ha comenzado a observarse una ligera llegada de visitantes. La prioridad de los locatarios, dijo, es recuperar la confianza de quienes acostumbran viajar al destino serrano durante fines de semana y temporadas vacacionales.

La percepción de inseguridad también ha influido en la manera en que los turistas visitan el municipio. Algunos habitantes señalaron que quienes llegan lo hacen solo por algunas horas y prefieren retirarse el mismo día, evitando hospedarse debido al temor generado por los bloqueos carreteros registrados en la región.

Las autoridades estatales informaron que se mantiene coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército y corporaciones municipales para reforzar la vigilancia en carreteras, caminos interconectados y áreas turísticas. El objetivo, señalaron, es garantizar seguridad tanto para los habitantes como para los visitantes.

Para varios comerciantes, la vigilancia constante ha contribuido a generar una sensación de tranquilidad, aunque admiten que la situación aún no se normaliza por completo.

El secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández González, señaló que no existen indicios de que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación tuviera su centro de operaciones en Tapalpa, aunque reconoció que la zona pudo ser utilizada como punto de tránsito por integrantes del grupo delictivo.

Mientras tanto, en las calles de Tapalpa la actividad sigue siendo limitada. En la plaza principal y los portales del centro algunos comerciantes han retomado sus puestos, aunque reconocen que el flujo de visitantes es todavía bajo.

Para muchos, el reto inmediato es que los viajeros recuperen la confianza para volver a recorrer el pueblo, hospedarse en sus cabañas y consumir los productos locales.

