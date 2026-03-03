“El Mencho” fue sepultado en un ataúd dorado, con música regional y mucha seguridad

En un ataúd dorado, con música regional mexicana y bajo un enorme despliegue militar y policial, Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue enterrado este lunes en un cementerio en el municipio de Zapopan, cerca de Guadalajara.

Al mediodía la carroza fúnebre llegó al Recinto de La Paz, un cementerio al poniente de la ciudad y a unos 23 kilómetros de donde ocurrió el velorio y que estuvo resguardado por cuerpos de seguridad de policías federales, estatales y municipales.

El cuerpo fue trasladado en un ataúd de color oro y fue recibido con una banda de música regional que comenzó a interpretar canciones como “El muchacho alegre”, para luego ingresar a la capilla del lugar.

La carroza estuvo precedida de tres grúas que transportaron las decenas de arreglos florales que llegaron durante el funeral y que pudieron entrar al cementerio por los lugares habituales debido a su tamaño.

Desde el pasado sábado, cuando familiares reclamaron el cuerpo en la Fiscalía General de la República, en Ciudad de México, un amplio dispositivo de seguridad fue desplegado en el Área Metropolitana de Guadalajara por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía estatal.

El show mediático del día fue el "funeral y entierro de El Mencho" en Jalisco.

El cuerpo del capo más buscado en México y Estados Unidos llegó a la funeraria el domingo por la noche, fuertemente escoltado por camionetas civiles y militares, encargadas de vigilar la carroza.

Desde ese momento llegaron decenas de arreglos florales con rosas blancas, entre los que destacó uno cuya cinta dejaba ver las siglas “CJNG”, así como otro con rosas rojas en forma de gallo, en alusión a que el presunto era conocido como “El señor de los gallos”. La mayoría de los arreglos arribaron sin cintas que identificaran al remitente.

La entrada y salida de personas alrededor de la funeraria era controlada por militares, incluso estaba en el lugar un vehículo militar, que permaneció ahí hasta el traslado al cementerio.

La violenta respuesta del CJNG

El estado de Jalisco todavía trata de recuperarse de los incendios y disturbios del pasado domingo 22 de febrero, cuando el gobernador estatal, Pablo Lemuns, decretó durante dos días el “Código Rojo” por la violenta respuesta de los aliados y socios de Oseguera tras la muerte de su líder.

El operativo militar contra “El Mencho”, de 59 años, se produjo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, y provocó una ola de violencia en gran parte de México como bloqueos viales, incendios de negocios, cancelación de vuelos y ataques a fuerzas de seguridad por parte del crimen organizado.

Según informaron las autoridades, 25 miembros de las Guardia Nacional y más de 30 integrantes del CJNG fallecieron en enfrentamientos tras el operativo militar, la mayor parte en el estado de Jalisco.

Con información de EFE.

