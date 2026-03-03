Quién es Laisha Michelle Oseguera, la hija de “El Mencho” que habría estado en el funeral del capo

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue enterrado en Guadalajara, Jalisco, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad implementado por elementos militares y estatales.

Además de los cientos de policías y fotógrafos que se dieron cita en el lugar, acudieron algunas personas cercanas al exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación, siendo la aparente presencia de su hija menor la que más llamó la atención.

En algunas fotos difundidas en redes sociales se puede ver a una joven con gafas oscuras que fue identificada como Laisha Michelle Oseguera González, quien al parecer tiene 23 años.

Pese a ser una de las hijas de “El Mencho” y de Rosalinda González Valencia, conocida como “La Jefa”, Laisha se ha mantenido fuera de los reflectores a diferencia de su familia.

Se dice que Laisha Michelle Oseguera González la hija menor de "El Mencho", se presentó a la funeraria de la colonia San Andres en #Guadalajara, pese que esta señalada de la desaparicion de dos MARINOS en Zapopan que aparecieron en Puerto Vallarta. pic.twitter.com/XlepC5b8RJ — JALISCO ROJO (@JaliscoRojo) March 2, 2026

Sin embargo, su nombre comenzó a sonar en 2021, cuando escribió una carta a una jueza federal en Estados Unidos para pedir que redujeran la sentencia de su hermana Jessica Oseguera, alias “La Negra”, que estaba presa por lavado de dinero.

De acuerdo con El Heraldo de México, en la misiva Laisha se describió como una estudiante universitaria y destacó que su hermana era una trabajadora y persona de bien.

Asimismo, su nombre fue mencionado en versiones que la vinculan con la desaparición de dos elementos de la Secretaría de Marina en Zapopan, aunque hasta el momento no se han dado a conocer acusaciones formales en su contra.

Es importante mencionar que ninguna autoridad ha confirmado que la joven de las fotos sea realmente Laisha Michelle, ni que ella haya estado presente en el funeral.

