Autoridades mexicanas detienen a ‘El Hacha’, presunto jefe regional del CJNG

Autoridades federales mexicanas detuvieron en el estado de Tlaxcala, a Isaac Moreno Romero, alias “El Hacha”, identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del país.

La captura ocurrió en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, como resultado de trabajos de inteligencia y vigilancia realizados por elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

De acuerdo con un comunicado oficial, los agentes ubicaron a Moreno Romero a bordo de un vehículo sin placas de circulación en la localidad de San Miguel Contla. Tras marcarle el alto para una revisión preventiva, le aseguraron diversas dosis de droga y una granada de fragmentación.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público federal, que determinará su situación jurídica. Se le señala por presuntos delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Señalado por secuestros, extorsiones y robo de combustible

Las autoridades lo identifican como uno de los principales responsables de las operaciones del CJNG en la región. Según la información oficial, encabezaba una célula criminal con origen en Nayarit y coordinaba actividades ilícitas como secuestros, extorsiones, cobro de piso, homicidios y comercio ilegal de hidrocarburo.

Su arresto se produce en un momento de alta tensión en materia de seguridad, tanto a nivel nacional como en la relación bilateral con Estados Unidos. En meses recientes, Washington ha incrementado la presión sobre México para reforzar el combate a los cárteles del narcotráfico, incluso planteando la posibilidad de operaciones más directas contra estas organizaciones.

El contexto también está marcado por la muerte, el pasado 22 de febrero, de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder histórico del CJNG, quien falleció durante un operativo en Tapalpa, Jalisco. Tras ese hecho, se registraron bloqueos carreteros y ataques contra fuerzas de seguridad en varias entidades del país.

Según cifras oficiales del Gobierno mexicano, en el marco de la llamada Operación Frontera Norte —acordada con el presidente estadounidense Donald Trump— se han detenido más de 10,900 personas y decomisado más de 120 toneladas de droga desde febrero de 2025 hasta enero pasado, incluidos más de 600 kilogramos de fentanilo.

La detención de “El Hacha” se suma a esa estrategia federal para debilitar las estructuras regionales del crimen organizado y contener la violencia asociada al narcotráfico en distintas zonas del país.

