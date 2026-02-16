GAFI alerta que el fraude se ha convertido en solo dos años en la principal amenaza global

El mundo financiero enfrenta un enemigo silencioso que se propaga con la velocidad de un algoritmo. En apenas 24 meses, lo que antes era una preocupación secundaria se ha transformado en una “epidemia” incontenible: el fraude se ha consolidado como la principal amenaza global para la estabilidad económica y la seguridad de los ciudadanos.

Así lo sentenció Elisa de Anda Madrazo, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), tras concluir el pleno del organismo en la Ciudad de México (CDMX). La funcionaria fue tajante al describir un panorama donde los criminales ya no necesitan armas, sino simplemente una conexión a internet para despojar a millones de sus ahorros.

“La epidemia de fraude está creciendo en tamaño, escala y alcance”, subrayó en conferencia virtual, al enfatizar que los impactos trascienden las pérdidas económicas y afectan la confianza pública, la estabilidad financiera y la seguridad digital.

Para dimensionar el problema, citó cifras de la Global Anti-Scam Alliance que estiman que la mitad de los consumidores en el mundo enfrenta al menos un intento de estafa cada semana. En el último año, agregó, las pérdidas globales asociadas a fraudes habrían alcanzado un billón de dólares.

📸 Hoy, en representación del canciller Juan Ramón de la Fuente, el consultor jurídico de la @SRE_mx Pablo Arrocha Olabuenaga participó en la clausura de la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional @FATFNews, celebrada bajo la presidencia mexicana de… pic.twitter.com/wUuNR2ZzED — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 13, 2026

México mantiene un firme compromiso con el GAFI

Por su parte, el secretario de Hacienda de México, Édgar Amador, al participar en la Quinta Reunión Plenaria del organismo internacional, aseguró que el país mantiene una participación activa y constante con el fin de proteger la integridad financiera.

Al señalar la importancia del GAFI, el secretario Amador resaltó que la institución es ampliamente respetada por su rigor técnico, por la construcción de consensos entre sus miembros y por el liderazgo en el desarrollo e implementación de altos estándares de calidad, así como por ser un actor fundamental para proteger la integridad del sistema financiero internacional.

El titular de Hacienda subrayó que la inclusión financiera es una prioridad nacional, por lo que celebró que la organización haya fortalecido los estándares para garantizar una implementación calibrada, proporcional y basada en riesgos que protejan la integridad del sistema sin obstaculizar el desarrollo, la innovación y la inclusión.

México mantiene un firme compromiso con el GAFI en la implementación de estándares internacionales para prevenir y combatir los delitos financieros.



Nuestro país refrenda su compromiso con el Grupo de Acción Financiera, tanto en la implementación de sus recomendaciones como en… pic.twitter.com/sNxDftCuLQ — Hacienda (@Hacienda_Mexico) February 12, 2026

Nuevas tecnologías amplifican el alcance del crimen

De Anda advirtió que “no hay nadie exento”, especialmente en un entorno donde las nuevas tecnologías permiten a los delincuentes operar con mayor rapidez y desde cualquier lugar del mundo. Entre las modalidades más frecuentes mencionó los fraudes “amorosos” en redes sociales y plataformas de citas, la extorsión digital y las falsas oportunidades de inversión.

Ante este escenario, el GAFI ha reforzado sus herramientas regulatorias. La presidenta destacó la publicación de un nuevo documento enfocado en el fraude facilitado por medios cibernéticos, así como la actualización de su guía de recuperación de activos, diseñada para responder a la velocidad con la que se transfieren recursos en esquemas digitales.

También informó sobre modificaciones a la Recomendación 16 —relacionada con pagos— para incorporar mecanismos de defensa contra fraude y errores en transferencias, y ajustes a la Recomendación 1 para promover inclusión financiera sin descuidar la mitigación de riesgos.

Activos virtuales bajo la lupa internacional

El organismo aprobó además reportes específicos sobre activos virtuales, incluyendo monedas estables (“stablecoins”), billeteras no alojadas y proveedores extranjeros de servicios digitales. Según un informe reciente de Chainalysis, las stablecoins representaron el 84% del volumen de transacciones ilícitas con activos virtuales en 2025, lo que refleja la creciente sofisticación de las redes criminales.

Como ejemplo de cooperación internacional, De Anda mencionó una operación conjunta en la que 11 jurisdicciones procesaron más de 9,000 reportes de estafas vinculadas a pérdidas superiores a 192 millones de euros. La acción coordinada derivó en más de 1,800 arrestos y decomisos por arriba de 17 millones de euros, gracias al intercambio de inteligencia en tiempo real.

En el balance del pleno, el GAFI aprobó sus prioridades estratégicas 2026-2028, que serán presentadas a ministros en abril, y actualizó su declaración pública sobre Irán, además de avalar evaluaciones mutuas de Italia, Austria y Singapur.

Finalmente, se anunció que Giles Thomson asumirá la presidencia del organismo a partir de julio de 2026, en un momento en que el fraude digital se consolida como el mayor desafío financiero global.

Sigue leyendo: