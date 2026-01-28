Día Internacional de la Protección de Datos Personales: ¿Cuáles son las recomendaciones de Apple para proteger tu información?

Este miércoles 28 de enero se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, una fecha que cae como anillo al dedo en un momento en el que vivimos entre apps, cuentas, suscripciones, compras online y mensajes por todos lados. Y sí, cada clic deja rastro. La idea del día no es asustarte, sino recordarte algo básico pero fácil de olvidar. Tus datos, como tu ubicación, tus hábitos, tus contactos, tus fotos o tu correo, valen dinero y a veces se comparten más de la cuenta.

¿Qué es el Día de la Protección de Datos y por qué importa?

El Día Internacional de la Protección de Datos Personales busca crear conciencia sobre el derecho a la privacidad y sobre la importancia de manejar de forma responsable la información personal en el mundo digital. En términos simples, se trata de que tú puedas decidir qué información entregas, a quién, para qué y por cuánto tiempo, en lugar de que esa decisión se tome en automático por una app, una web o un tercero que ni conoces.

¿Por qué importa tanto hoy? Porque los datos personales ya no son solo tu nombre y tu correo. También incluyen metadatos como tu ubicación aproximada, el tipo de dispositivo que usas, a qué hora te conectas, qué contenido consumes y hasta señales que permiten crear perfiles para publicidad o, peor, para fraudes. El problema no es solo que te muestren anuncios. Es que una exposición innecesaria puede abrir la puerta a suplantación de identidad, extorsión, doxxing o accesos no autorizados.

Una regla práctica funciona bastante bien. Si un servicio es gratis, muchas veces tú eres el producto. Por eso este día sirve como recordatorio para revisar permisos, configuraciones y hábitos. Un ejemplo rápido. ¿De verdad una app de linterna necesita tu ubicación o tus contactos? Si la respuesta es no, ahí ya tienes una pista.

Consejos de Apple para blindar tu privacidad sin complicarte la vida

Minimizar la recolección de datos y procesar todo lo posible en el dispositivo. En el Día de la Privacidad de Datos, Apple ha destacado varias herramientas prácticas en iPhone y Safari que puedes activar hoy mismo.

Navegación privada en Safari: El modo de Navegación privada evita que Safari guarde historial o búsquedas, impide que lo que visitas se comparta con tus otros dispositivos y bloquea rastreadores conocidos. Además, las ventanas privadas se bloquean automáticamente cuando no las usas, así que si prestas el teléfono, no queda la puerta abierta



El modo de privada evita que Safari guarde historial o búsquedas, impide que lo que visitas se comparta con tus otros dispositivos y bloquea rastreadores conocidos. Además, las ventanas privadas se bloquean automáticamente cuando no las usas, así que si prestas el teléfono, no queda la puerta abierta Prevención Inteligente de Rastreo en Safari: Si buscas un producto y luego te persigue por internet con anuncios, eso suele venir de rastreo entre sitios. Esta función usa inteligencia en el dispositivo para bloquear ese tracking cruzado y además ayuda a ocultar tu IP ante rastreadores, protegiendo tu privacidad por defecto sin que tengas que mover muchas palancas



Si buscas un producto y luego te persigue por internet con anuncios, eso suele venir de rastreo entre sitios. Esta función usa inteligencia en el dispositivo para bloquear ese tracking cruzado y además ayuda a ocultar tu IP ante rastreadores, protegiendo tu privacidad por defecto sin que tengas que mover muchas palancas Bloquear u ocultar apps: Si vas a mostrarle a alguien una foto o un mensaje y no quieres el típico déjame ver tu teléfono, puedes bloquear apps para que pidan Face ID, Touch ID o código. También puedes ocultarlas y enviarlas a una carpeta especial de apps ocultas que queda bloqueada



Si vas a mostrarle a alguien una foto o un mensaje y no quieres el típico déjame ver tu teléfono, puedes apps para que pidan Face ID, Touch ID o código. También puedes ocultarlas y enviarlas a una carpeta especial de apps ocultas que queda bloqueada Hide My Email (Ocultar mi correo): Disponible para suscriptores de iCloud+, genera correos aleatorios únicos para registrarte en apps, compras o newsletters sin exponer tu email real. Si una web termina filtrando datos o te llena de spam, puedes desactivar esa dirección y listo. Tu correo personal queda más protegido



Disponible para suscriptores de iCloud+, genera correos aleatorios únicos para registrarte en apps, compras o newsletters sin exponer tu email real. Si una web termina filtrando datos o te llena de spam, puedes desactivar esa dirección y listo. Tu correo personal queda más protegido Private Cloud Compute: Para funciones que necesitan nube, Apple plantea un modelo donde los datos no se almacenan ni quedan accesibles para la empresa. Se usan solo para completar la solicitud. La promesa clave aquí es no convertir tus solicitudes o información en materia prima permanente en servidores



Para funciones que necesitan nube, Apple plantea un modelo donde los datos no se almacenan ni quedan accesibles para la empresa. Se usan solo para completar la solicitud. La promesa clave aquí es convertir tus solicitudes o información en materia prima permanente en servidores Etiquetas de privacidad en App Store: Antes de descargar una app, baja a App Privacy y revisa el resumen de prácticas. Verás qué datos recolecta el desarrollador y si se usan para rastrearte. Es de lo más útil para decidir entre dos apps similares, especialmente si una pide medio teléfono porque sí



Antes de descargar una app, baja a App Privacy y revisa el resumen de prácticas. Verás qué datos recolecta el desarrollador y si se usan para rastrearte. Es de lo más útil para decidir entre dos apps similares, especialmente si una pide medio teléfono porque sí App Contraseñas o Passwords: Concentra contraseñas, passkeys, WiFi y códigos de verificación en un solo lugar, y además te avisa si usas claves débiles o repetidas, o si alguna pudo aparecer en filtraciones conocidas. Cambiar una contraseña después de una filtración es una de esas tareas que siempre se postergan hasta que pasa algo



Concentra contraseñas, passkeys, WiFi y códigos de verificación en un solo lugar, y además te avisa si usas claves débiles o repetidas, o si alguna pudo aparecer en filtraciones conocidas. Cambiar una contraseña después de una filtración es una de esas tareas que siempre se postergan hasta que pasa algo Ubicación aproximada: No todas las apps necesitan tu punto exacto. Apple permite compartir ubicación aproximada en un área amplia para cosas como clima o lugares cercanos, sin entregar más datos de los necesarios



No todas las apps necesitan tu punto exacto. Apple permite compartir ubicación en un área amplia para cosas como clima o lugares cercanos, sin entregar más datos de los necesarios Notificaciones de rastreo en segundo plano: Si autorizaste siempre la ubicación y una app te rastrea en background, el sistema te recordará periódicamente que lo está haciendo e incluso te mostrará un mapa con lugares donde accedió a tu ubicación. Es un buen jalón de orejas para ajustar permisos



Si autorizaste siempre la ubicación y una app te rastrea en background, el sistema te recordará periódicamente que lo está haciendo e incluso te mostrará un mapa con lugares donde accedió a tu ubicación. Es un buen jalón de orejas para ajustar permisos Indicadores de grabación: El puntito naranja para el micrófono y el verde para la cámara te avisan cuando una app está accediendo a esos sensores. Si ves el indicador cuando no debería, ahí tienes una señal clara para cerrar la app, revisar permisos o desinstalar

Si quieres aplicarlo en modo rápido hoy, revisa permisos de ubicación, activa Navegación privada cuando estés en temas sensibles como salud, finanzas o compras sorpresa, y mira las etiquetas de privacidad antes de instalar cualquier app nueva. Con eso ya reduces bastante la exposición sin volverte paranoico.

Sigue leyendo:

• Formas sencillas de proteger tus datos en 30 segundos

• 5 Datos personales que no debes compartir con ChatGPT bajo ningún motivo

• ¿Qué es la “Privacidad avanzada del chat” de WhatsApp?