Definidos los campamentos del Mundial 2026: Kansas City se roba los reflectores con Argentina, Inglaterra y Holanda

La Copa Mundial de la FIFA 2026 dio un nuevo paso en su organización luego de que se confirmaran oficialmente las bases operativas de las 48 selecciones participantes. Y dentro de todas las ciudades elegidas, Kansas City apareció como una de las grandes protagonistas del torneo.

La ciudad estadounidense será hogar temporal de algunas de las selecciones más importantes del futbol mundial, incluyendo a Argentina, Inglaterra, Holanda y Argelia, consolidándose como uno de los principales epicentros del torneo que albergarán Estados Unidos, México y Canadá.

Estados Unidos será el gran centro operativo del Mundial 2026

De las 48 selecciones participantes, un total de 39 equipos eligieron establecer su campamento base en Estados Unidos, muy por encima de México y Canadá.

La infraestructura deportiva, la conectividad aérea y la calidad de los complejos de entrenamiento fueron factores clave para que la mayoría de las federaciones apostaran por territorio estadounidense.

Ciudades como Boston, Dallas, Nueva York/Nueva Jersey, Nashville, Portland, San Diego y Kansas City tendrán un rol estratégico durante el torneo, aun cuando varias de ellas no albergarán tantos partidos como otras sedes oficiales.

Kansas City alojará a Lionel Messi y a otras selecciones de peso

Uno de los puntos que más llamó la atención tras el anuncio de FIFA fue la elección de Kansas City por parte de varias selecciones de alto perfil internacional.

La selección que defenderá el título mundial, Argentina, utilizará el centro de entrenamiento del Sporting KC de la MLS como su base operativa durante el torneo.

Además, Inglaterra trabajará en Swope Soccer Village, mientras que Países Bajos eligió las instalaciones del KC Current y Argelia se instalará en la Universidad de Kansas.

La concentración de selecciones de élite convertirá a Kansas City en una de las ciudades con mayor atención mediática y presencia de aficionados durante la Copa del Mundo.

FIFA destaca el impacto fuera de las ciudades sede

Aunque gran parte de los reflectores suelen centrarse en las sedes oficiales de los partidos, FIFA subrayó la importancia que tendrán las bases operativas para la experiencia completa del torneo.

“Las bases operativas son parte fundamental del tejido que sostiene cualquier Mundial“, afirmó Heimo Schirgi, director de la División de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Es allí donde las selecciones arraigan, entrenan y se recuperan, y donde viven el devenir diario de la competición. La magnitud de la operación no tiene precedentes”, agregó.

Las bases operativas serán clave para el ambiente mundialista

La llegada de selecciones nacionales generará movimiento económico, turismo y cobertura mediática en ciudades que normalmente no concentran la atención global del futbol.

Kansas City, por ejemplo, no solo recibirá entrenamientos de equipos de primer nivel, sino también aficionados internacionales, medios de comunicación y actividades relacionadas con la Copa Mundial.

Además de Kansas City, otras ciudades estadounidenses que recibirán selecciones son:

Boston

Dallas

Austin

Nashville

Portland

Tampa

San Diego

Charlotte

Boca Ratón

Santa Bárbara

México y Canadá también tendrán presencia en el Mundial

Aunque Estados Unidos dominará la distribución de bases operativas, México y Canadá también recibirán selecciones durante la Copa del Mundo.

México será sede de siete equipos, incluidos Uruguay, Colombia, Corea del Sur y la propia selección mexicana.

Por su parte, Canadá alojará a su selección nacional y a Panamá.

La FIFA destacó que esta distribución permitirá que más ciudades y aficionados vivan de cerca el ambiente de la Copa Mundial de la FIFA 2026, considerada la edición más grande en la historia del torneo por el número de equipos participantes.

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