¿Quién debe ser el líder de la selección mexicana?

La selección mexicana tendrá un complejo reto en el Mundial de 2026. El conjunto azteca afrontará la Copa del Mundo en casa y esto le da una mayor responsabilidad a esta generación de futbolistas. No es fácil determinar un líder dentro del conjunto de Javier Aguirre. Melvin Brown dijo a sus candidatos.

El exfutbolista de Cruz Azul cree que el liderazgo no está asociado a la experiencia. Melvin Brown considera que Guillermo Ochoa no debe ser catalogado como el gran líder de El Tri. Memo tiene un liderazgo bajo los tres palos, pero no es fácil transmitirlo dentro del campo.

“Mira, yo respeto a Ochoa, cinco Mundiales, solo en México pasa… pero no está, yo creo que Memo no es un líder como los de antes. Lo que decíamos, el temperamento de las personas es diferente. Memo es líder atajando, Memo es líder cuando las cosas están difíciles él está más atento que ninguno, como en Brasil, que en Brasil era su momento, pero Brasil fue hace 12 años. Entonces, ya no es el momento de Memo“, dijo Brown en una declaraciones difundidas por Heraldo Deportes.

El exdefensor de la selección mexicana postuló a un par de jugadores que podrían asumir esa responsabilidad. Melvin Brown cree que Raúl Jiménez, delantero del Fulham, y Edson Álvarez, mediocampista del Fenerbahçe, podrían asumir ese rol.

“Las generaciones nuevas son diferentes, para que no se sientan agredidos de mi parte. Entonces tienen que surgir esos nuevos líderes. Yo creo que líder puede ser Jiménez, por lo que representa y su gran carrera que ha tenido en Europa. Líder tiene que ser Edson“, agregó.

México no lleva lo mejor

En cada Mundial se generan discusiones sobre la calidad de las plantillas y cuál es su puesto en la historia del fútbol mexicano. Melvin Brown no cataloga a este grupo como uno de los mejores en la historia de El Tri. El exdefensor enumeró a tres generaciones, ninguna de ellas pudo superar los octavos de final.

“La del 94 (Estados Unidos) y 98 (Francia) me gustaba mucho; quizá había más talento en 2014 (Brasil), pero antes había más equipo, se conocían mejor y se identificaban entre ellos”, aseguró.

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La Selección Mexicana 🇲🇽 de 1994 tenía carisma, garra y muchísimo fútbol. Hoy recordamos el camino de un equipo que, para muchos, debió ser eterno. 👇⚽️https://t.co/3NFYoFmY6s pic.twitter.com/DYayg6az51 — Ovaciones (@ovaciones) January 8, 2026

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