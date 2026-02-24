Gianni Infantino respalda el Mundial en México

El presidente de la FIFA, el suizo italiano Gianni Infantino, reconoció que el Mundial en México se realizará en tiempo y forma, después de su charla con la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien le reiteró que habrá total seguridad para la justa universal que se realizará a partir de junio próximo.

Infantino salió a respaldar la realización de la justa mundialista después del clima de incertidumbre que se generó a raíz de la captura y muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y que permeó con una oleada de violencia a lo largo y ancho de la República Mexicana en las últimas 48 horas.

"México es un gran país, un país de futbol. Como en todos los países pasan cosas, no vivimos en la Luna": Gianni Infantino



El dirigente del fútbol mundial destacó que existe plena confianza en que las competencias relacionadas con el Mundial que se realizarán en México a partir del próximo mes tendrán un gran impacto como antesala de la gran fiesta del fútbol mundial en el verano próximo.

Infantino le brindó apoyo y confianza tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como al comité organizador de la Copa del Mundo para que todo camine, esto tras la ola de violencia que se vivió el domingo en Jalisco y otras partes del país.

“En primer lugar, por supuesto, estamos analizando, monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos total confianza en México, en su presidenta, Claudia Sheinbaum, en las autoridades, y que estamos convencidos de que todos se va a pasar de la mejor manera posible”, destacó el máximo jerarca del balompié universal.

Infantino también destacó que “Tenemos algunos partidos en un mes en México, uno de los repechajes por el Mundial; también se va a inaugurar el Estadio Azteca, el nuevo Estadio Azteca o el Estadio Azteca hecho de nuevo”.

Gianni Infantino ya dio su postura sobre el Mundial 2026 tras los eventos en nuestro país:

El presidente de la FIFA, no obstante todas las versiones de un clima alterado por los hechos violentos que colocaron a México dentro de un ambiente de inseguridad, al establecer que en todos los países hay problemas sociales, pero reiteró que hay que esperar que la policía y el gobierno resuelvan y garanticen el orden y la seguridad de todos, competidores y aficionados en la justa mundialista.

“México es un gran país, es un país de fútbol. Como en cada país en el mundo pasan cosas, no vivimos en la luna o en otro planeta; las cosas pasan. Por eso tenemos estados, por eso tenemos policías, autoridades que van a asegurar el orden y la seguridad”.

“Así que, por mi parte, por parte de la FIFA, confianza absoluta en la presidenta Sheinbaum. En México estamos en contacto regular con la presidencia y las autoridades y seguimos de alguna manera la situación. El Mundial va a ser una fiesta increíble”, destacó.

"De mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta en la Presidenta Sheinbaum, en México. Estamos en contacto regular con la presidencia y las autoridades y seguimos monitoreando la situación".

Los comentarios de Infantino se realizaron durante el evento donde se inauguró el Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la selección de Colombia en la ciudad de Barranquilla, donde fue cuestionado sobre estos hechos.

Habría que señalar que México tuvo hechos violentos importantes el día domingo después de que elementos de la Guardia Nacional detuvieron y abatieron a Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Como resultado de las acciones de las fuerzas del orden, después del operativo del que hubo varios fallecidos, donde los efectivos de la delincuencia organizada generaron violencia en varios estados de la República Mexicana en imágenes que le dieron la vuelta al mundo y que pusieron en entredicho que el país pudiera mantenerse como sede de la Copa del Mundo 2026.

