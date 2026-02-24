FIFA debe quitarle el Mundial a México, aseguró el periódico inglés The Mirror

Las presiones contra la Federación Internacional de Fútbol Asociado ((FIFA) por parte de algunos medios internacionales no se han hecho esperar después de los sucesos violentos en México, exigiendo que este organismo le quite las sedes mundialistas por la crisis de seguridad que existe en esta nación.

Una de las voces más elocuentes y críticas ha sido la de Jeremy Cross, jefe de redacción de deportes del diario británico The Mirror, quien publicó una columna llena de cuestionamientos y críticas severas contra la FIFA, a quien exige que actúe de inmediato para retirar las sedes mundialistas a México tras la reciente crisis de seguridad desatada por la caída de “El Mencho”.

"The silence from FIFA continues to be deafening…" 🗣️



As violence erupts in Mexico, @CrossyDailyStar says FIFA must act and strip the country of hosting World Cup matches https://t.co/OxwQWEToJy pic.twitter.com/iAfuiEhnq3 — Mirror Football (@MirrorFootball) February 23, 2026

En dicho rotativo británico se encendió el panorama mundialista con una columna donde critica la falta de capacidad en materia de seguridad a México y que por esa causa debe retirar el derecho de organizar en este sitio los partidos mundialistas que ya están programados.

En su titular se nota la clara inclinación a cuestionar y fustigar la actuación de las autoridades mexicanas ante el clima de violencia generado por la captura y muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”: “FIFA have no choice but to strip Mexico of World Cup games”,

Dicho periodista establece como un criterio inaceptable que el torneo más importante del fútbol se pretenda jugar en ciudades sitiadas por el narcotráfico y pone en duda la capacidad de las autoridades mexicanas para garantizar la integridad de los aficionados extranjeros ante la ola de narcobloqueos y violencia.

En el periódico The Mirror se denota un clima de alarma que ha empezado a permear a ciertos sectores en Europa, cuestionando la actuación del organismo rector del fútbol mundial, generando la controversia si la FIFA prioriza el negocio por encima de la seguridad de los participantes y los aficionados

Sobre todo porque Cross advirtió que la muerte del capo y líder del grupo criminal Jalisco Nueva Generación no trajo paz a México, sino todo lo contrario, al grado de que el clima de inseguridad y miedo tiene inhabilitado al estado de Jalisco, sobre todo la ciudad de Guadalajara, que será sede de varios juegos mundialistas en el estadio Guadalajara, al grado de que exigen que se modifique la sede de estos encuentros, así como de las otras dos sedes en territorio azteca.

Junto a la reacción de varios sectores de la prensa europea, algunos países como Portugal han mostrado preocupación por el ambiente de violencia que permea en México y que visitará a fines de marzo para enfrentar a México en la reinauguración del estadio Azteca.

Así como de los países que disputarán el repechaje en las sedes de Guadalajara y Monterrey, cuyos partidos programados quedaron de la siguiente manera: En Guadalajara, las selecciones de Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo buscarán su boleto y en Monterrey lo harán Surinam, Bolivia e Irak.

😭 ASÍ VE EL MUNDO A MÉXICO, A MESES DEL MUNDIAL#CentralFOX | Lo ocurrido en Guadalajara y otras ciudades con "El Mencho" se volvió NOTICIA GLOBAL en la prensa deportiva 📰😓



Muchos países dedicaron portadas, con una percepción muy negativa 💔 pic.twitter.com/PnlZGLdbzh — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 23, 2026



Mientras la FIFA guarda silencio, las voces desde Inglaterra presionan para que el Mundial de 2026 se mueva a Estados Unidos y Canadá, dejando a México fuera de la jugada por falta de garantías y por la falta de mayor actividad de las fuerzas del orden mexicanas.

Este mismo sentimiento de dudas está generando mayores presiones de medios como la Gazzetta dello Sport, Le Equipe, Bild, que ponen en duda que exista la capacidad para garantizar la seguridad de los equipos en el próximo mundial en México.

