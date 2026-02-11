FIFA oficializó que Marcelo Flores juegue por Canadá

El delantero mexicano Marcelo Flores dio un paso al frente para potenciar sus opciones en el futuro al recibir la autorización oficial de la FIFA para cambiar de federación y a partir de ahora defender la camiseta de Canadá en vísperas del Mundial que realizará junto con Estados Unidos y México.

Una vez que Javier Aguirre, técnico de México, adelantó en días pasados que Flores, actual delantero de los Tigres, jugaría para Canadá, este miércoles quedó confirmado el trámite que realizaron ante la Comisión del Jugador en la FIFA para el cambio de federación.

🚨 ¡MARCELO FLORES YA PUEDE JUGAR EN CANADÁ! 🚨



El jugador de Tigres recibió el permiso de la FIFA para cambiar de federación y ya puede representar oficialmente a la selección canadiense 🍁✅



Puede ser considerado para la Copa del Mundo 2026 🏆



¿Fue la mejor decisión dejar… pic.twitter.com/TTByJ9KgF8 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) February 11, 2026

Ya lo había adelantado Javier Aguirre, pero esta mañana quedó confirmado oficialmente. Marcelo Flores eligió representar a la selección de Canadá ante la FIFA y así lo dio a conocer el organismo internacional tras anunciar los cambios de federación.

El anuncio oficial de la autorización apareció este miércoles en la plataforma de la FIFA para el cambio de asociación, donde fueron informados los casos de los jugadores que tomaron la decisión de cambiar su asociación y ahí aparece Marcelo Flores, que fue formado por la Federación Mexicana de Futbol, pero decidió jugar para la Asociación Canadiense de Soccer.

De esta forma, el delantero o volante de los Tigres ya es elegible por la selección de Canadá para los partidos de Fecha FIFA de marzo, además de que podrá jugar el Mundial 2026 con el equipo de la Hoja de Maple.

Habría que recordar que el técnico de la selección de México, Javier Aguirre, adelantó esta noticia en el último partido de preparación de México y donde expuso que después de charlar con el jugador y plantearle que otros jugadores le llevaban delantera por el puesto titular, Flores decidió aceptar la invitación de Canadá y ante el interés del técnico Jesse Marsch, terminó aceptando la invitación para sumarse al equipo de la Hoja de Maple.

“El tema concreto de Marcelo Flores lo trajimos en su día y hablamos con él. El muchacho en ese sentido tomó su decisión y me parece más que válida, cero rencores, busca su espacio y me parece lo más sano, yo haría lo mismo, lo aplaudo”, dijo Aguirre.

Flores había jugado con el Tri en varios torneos como la Revelations Cup de 2021, así que el joven artillero tomó su decisión y ahora jugará para Canadá.

🇨🇦 ¡LA FIFA APROBÓ SU CAMBIO!



Marcelo Flores hizo su cambio de Federación y ya puede jugar con Canadá.



¿Hará falta en la Selección Mexicana? pic.twitter.com/9MUVeAsqfs — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 11, 2026

Fidalgo también es elegible por México

El otro jugador que ya aparece en la lista es Álvaro Fidalgo, quien también realizó oficialmente su cambio de federación y dejó de ser elegible para la Real Federación Española de Fútbol y ahora podrá ser elegible para jugar con el Tricolor desde la Fecha FIFA de marzo.

