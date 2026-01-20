Marcelo Flores, no sería el único mexicano, que Canadá buscaría “robarse”

Marcelo Flores, delantero de los Tigres de la UANL, no sería el único jugador de México que se podría sumar a la selección de Canadá, sino también el delantero de los Pumas, Santiago López y el mediocampista del Toronto FC Antone Bossenberry.

Los tres jugadores son blancos del interés del técnico del equipo de la Hoja de Maple Jesse Marsch para darle una oportunidad a estos jugadores con orígenes mexicanos y que también tienen antecedentes canadienses que los hacen elegibles para defender a la escuadra de “Les Rouges” (Los Rojos)

La realidad es que el jugador que tiene mayores reflectores es Marcelo Flores, quien hace cuatro años anunció su deseo de defender los colores de la selección de México a través de un comunicado de prensa: “Aunque he tenido la oportunidad de representar a varios países, siempre he optado por regresar a los campamentos de la Selección Mexicana”

“La realidad es que solo ha habido una selección en la cual me he sentido identificado. México le ha dado la oportunidad a mis hermanas y a mí de sentirnos en casa aun cuando nuestro ‘hogar’ está a miles de kilómetros”.

Inclusive Marcelo Flores en esa ocasión se comprometió a esforzarse al máximo para ser tomado en cuenta para el Tricolor y las cosas caminaban según sus planes al ser convocado por el técnico argentino Gerardo Martino en diciembre de 2021 en un partido de preparación contra Chile que terminó con empate a dos goles, como también contra Guatemala donde perdieron 0-3 con 29 minutos de acción de Flores.

También vio acción nueve minutos en el triunfo 3-0 sobre Surinam en 2022, pero sin hacer diferencia, como apuntaba los chispazos que demostró para empezar a llamar la atención con su peculiar estilo

De más a menos

Pero desde esa fecha su participación en la selección de México fue nulo en dos años, desde junio de 2022 hasta junio de 2024, cuando Jaime Lozano como estratega del equipo nacional lo tomó de nuevo en cuenta para la Copa América de ese año, pero su presencia solo fue en el banco de suplentes, mientras que su última convocatoria fue con Javier Aguirre en los partidos de preparación contra Nueva Zelanda 3-0 y Canadá 0-0.

La mala noticia para Flores es que existe demasiada competencia con Alexis Vega, César “Chino” Huerta, Hirving Lozano, Julián Quiñones e incluso Jorge Ruvalcaba que han reducido al mínimo la presencia de Marcelo en la selección azteca.

Este panorama generó que supuestamente el técnico de Canadá, Jesse Marsch se ha acercado al jugador de los Tigres para tratar de hacer su cambio de Federación para poder aspirar a participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Las dudas de Santiago López

Santiago López es otro jugador que podría optar por defender la camiseta nacional de Canadá en virtud de que el actual delantero de los Pumas tuvo un paso por seis años en tierras canadienses por compromisos profesionales de sus padres que le permitieron radicar seis años por esos lares obteniendo la nacionalidad canadiense.

López ya ha tenido experiencia con la camiseta de México con la Sub 18 a finales de 2023, pero en 2024 tuvo la experiencia de defender la camiseta canadiense a nivel Sub-20 hasta jugar el premundial de esa categoría, además de haber sido considerado para el equipo mayor que lo han puesto a pensar sobre sus prioridades.

“Andrés Lillini habló con mi representante, me deseó lo mejor y me dijo que las puertas siempre están abiertas. Son decisiones muy fuertes, no le cierro las puertas a la Selección Mexicana, pero ahora estoy con la selección canadiense, estoy muy feliz y solo me enfoco en eso”, dijo eso.

Una ilusión que podría hacerse realidad

En el caso de Antone Bossenberry que milita en el Toronto FC, que nació en Canadá, pero tiene la nacionalidad mexicana por parte de su mamá y que después se desarrolló su gusto por el fútbol al llegar a México a los cuatro años de edad y a partir de ahí tratar de destacar.

Después Antone se desarrolló en la USL League Two, MLS Next y en las inferiores del Inter de Miami, hasta que después en las fuerzas inferiores de Toronto FC empezó a destacar para ser convocado a la selección Sub 17 de Canadá donde jugó eliminatorias y el Mundial de esa categoría en noviembre del año pasado.

Este jugador no ha estado en el radar de la selección de México, pero en varias ocasiones ha mostrado su deseo de portar la camiseta verde del representativo azteca, pero la realidad es que está más cerca de aparecer en la nómina mundialista del equipo de la Hoja de Maple que en el cuadro azteca.

