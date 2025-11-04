La selección de Canadá planea invitar a Marcelo Flores a la próxima fecha FIFA

La selección de Canadá busca aprovechar que el delantero de los Tigres, Marcelo Flores, que cuenta con las dos nacionalidades, la mexicana y del país de la Hoja de Maple, pueda tener una oportunidad de mostrarse para una eventual convocatoria en el futuro a la selección nacional de ese país.

No obstante que Flores ya jugó en un partido oficial con el cuadro nacional azteca dirigido por Javier Aguirre, la reglamentación de la FIFA no le impide ser tomado en cuenta en partidos oficiales por el cuadro canadiense al tener todavía dos opciones de las tres reglamentarias que exige el organismo rector del balompié internacional para considerar a cada jugador elegible el resto de su carrera.

Por lo pronto Marcelo Flores podría asistir invitado a la Fecha FIFA por la selección de Canadá, aunque el tratarse de un partido oficial y que no aparece en alguna convocatoria, los Tigres están en su derecho de no autorizarle el viaje para responder a la invitación de los canadienses.

Las razones de la invitación de Canadá a Marcelo Flores

Marcelo Flores, por contar con la doble nacionalidad, tanto la mexicana como la canadiense por nacimiento, es elegible para hacer su cambio de Federación ante la Federación Internacional de Fútbol Asociado, en virtud de que todavía no cumple tres partidos oficiales con la selección de México.

Por esa razón, la prensa canadiense ha empezado a generar la opción de que Flores sea llamado por la selección de Canadá para entrenar con ellos en la fecha FIFA que se jugará del 15 al 18 de noviembre, aunque habrá que esperar, como ya se manejó, que los Tigres de la UANL den su autorización para que pueda viajar a la convivencia con los canadienses.

Flores solo ha jugado un partido oficial con México y fue bajo las órdenes del argentino Gerardo Martino contra Surinam, dentro de la actividad de la Nations League de la Concacaf en donde falló por un penal y después regresó a las convocatorias bajo el mando de Jaime Lozano en la Copa América 2024, pero no jugó partido alguno bajo el mando de Jaime Lozano.

Mientras que con Javier Aguirre fue borrado completamente, después de que fue convocado para los juegos amistosos contra Canadá y Uzbekistán, pero no fue utilizado en ningún minuto por el actual estratega del Tricolor, sobre todo porque en los Tigres tampoco ha mostrado regularidad.

