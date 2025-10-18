Tigres con un triple de Juan Brunetta puso a Fernando Gago en terapia intensiva con el Necaxa: 5-3

El argentino Juan Brunetta se despachó con su primer hat trick en la Liga MX para encabezar la goleada de Tigres 5-3 sobre el Necaxa en la actividad de la fecha 13 del torneo Apertura 2025 y en donde colocó el proyecto del argentino Fernando Gago al borde del colapso.

De nada sirvió a los dirigidos por el extécnico de Boca Juniors y de Chivas, que el colombiano Diber Cambindo fuera un dolor de cabeza para Nahuel Guzmán, pues los felinos reaccionaron con los tres goles de Juan Brunetta, uno más del argentino Ángel Correa y el último de Diego Lainez en gran jugada del novato de la selección Sub 20 Daniel “Chicha” Sánchez.

Mientras que Necaxa trató dentro de sus limitaciones responder como un gran adversario a la plantilla tan costosa que tienen los Tigres inclusive en la banca y que le permiten tener esta clase de revulsivos como el de la jornada 13, pero que no les permitió cambiar la historia en la casa del América.

Con el triunfo, la escuadra felina escaló a la tercera posición al sumar 26 puntos, mientras que los de Fernando Gago son penúltimos con apenas nueve unidades y con el peligro de que el argentino pueda perder el trabajo.

Las acciones del partidazo

Las condiciones del propio encuentro hicieron que tanto Tigres y Necaxa brindaran un juegazo, sobre todo porque con el gol del colombiano Diber Cambindo a los 17 minutos en una gran acción de Tomás Baladoni que le puso en bandeja de oro el primer gol para el 0-1.

Esto hizo que Tigres empezara a dominar el juego hasta llegar con un 69 por ciento de porcentaje de control de juego y le permitió a Juan Brunetta anotar el primero de sus tres goles al minuto 22 cuando se juntaron André-Pierre Gignac y Ángel Correa, con un pase de taloncito, pero el argentino en lugar de devolvérsela, alzó la mirada y mejor cedió para que Juan le pegara de primera.

El doblete de Bruentta se produjo al minuto 34 cuando aprovechó un remate fuera del área y la colocó lejos del alcance del portero argentino Ezequiel Unsain en el minuto 34. Pero Necaxa no se iba a rendir muy fácil y a los 45 minutos antes de irse al descanso una diagonal de la muerte permitió a Cambindo anotar el 2-2 con el que se fueron al descanso.

El show de los Tigres

Para la segunda mitad, los felinos se fueron con todo y no obstante que Ricardo “La Joya ” Monreal logró mantener al Necaxa en el partido, pero la realidad es que llegó el tercero de Brunetta y a partir de ese momento fueron amos del encuentro.

Ángel Correa logró el cuarto gol en el marcador al minuto 63 luego de un balón que robó Chicha Sánchez en el área y solo cedió para que el delantero argentino se perfilara y la mandara a guardar para el 4-2.

Luego vino el 4-3 por conducto de Ricardo Monreal que acercó a los visitantes al minuto 71, en una jugada en la que le filtran el área por el perfil derecho del área felina, y sacó un disparo raso de primera para vencer a Nahuel Guzmán, en lo que fue el 4-3.

Finalmente, Diego Lainez logró el 5-3 a los 87 minutos en otra gran acción del Chicha Sánchez donde llegó a línea de fondo por la banda izquierda y mandó un centro que su compañero remató de cabeza, solo en el área, en lo que fue el quinto en el estadio Universitario.

