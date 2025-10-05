Ángel Sepúlveda rescató a Cruz Azul con penal de último minuto contra Tigres: 1-1

Ángel Sepúlveda saltó de la banca para ponerse la capa de héroe del Cruz Azul al anotar el penalti de último minuto para empatar 1-1 con Tigres en un partidazo en el estadio Universitario y donde ambos equipos pudieron haberse llevado la victoria.

Porque cuando parecía que Tigres con un golazo del argentino Juan Brunetta al minuto 51 se llevaría la victoria, en una acción de muchos riñones en el minuto 90+6 de Ignacio Rivero provocó que el brasileño Joaquim Pereira le cometiera falta en el área decretándose la pena máxima para abrir el camino al gol de Sepúlveda de penalti.

Una anotación que salvó de la crisis a la Máquina Celeste que después de perder la semana pasada en Tijuana no podía darse el lujo de una segunda derrota consecutiva y así lo entendieron, pues en lugar de bajar los brazos cuando Tigres parecía tenerlos controlados de pronto llegó esta jugada y permitió al Cruz Azul salvar la noche con el punto de visitante.

El empate permitió a los cementeros mantenerse como sublíderes del torneo Apertura 2025 con 25 puntos y los felinos se quedaron dos puntos debajo de los cementeros con 23 unidades en la lucha por el liderato general.

De poder a poder

Cruz Azul fue el equipo que empezó mejor el encuentro y tuvo a los Tigres contra la pared, más allá de algunos chispazos de Tigres como el de Ozziel Herrera al minuto 7 de acción que paso por un costado del poste izquierdo de la meta de Kevin Mier

Aun así, Cruz Azul mantuvo el control del partido y a los 18 minutos Gabriel “Toro” Fernández a pase del argentino Carlos Rotondi tuvo la opción de abrir el marcador, pero su remate fue a las manos de Nahuel Guzmán.

Esa fue la señal para que ambos equipos se trenzaran en un duelo de poder a poder, con llegadas en ambas porterías, como la media vuelta de Luka Romero que pasó a un costado de la meta de Guzmán o la respuesta con Fernando Gorrarían que intentó un disparo que estuvo muy cerca de sorprender al colombiano Mier.

Lo mejor del juego

Después de la anotación de Juan Brunetta por parte de Tigres al minuto 51 en una gran pared con Ángel Correa que le permitió fusilar materialmente al portero de Cruz Azul, el duelo ganó en espectacularidad, pues los cementeros buscaron responder, pero con peligrosas descolgadas de los felinos.

Así, Fernando Gorriarán tuvo la oportunidad de marcar su gol al 52′, luego de un balón retrasado que le quedó para pegarle desde fuera del área, sacando un riflazo, pero ahora sí la atajó el arquero de los cementeros.

Pero Cruz Azul mandó toda la carne al asador con el polaco Mateusz Bogusz, Ignacio Rivero y Ángel Sepúlveda, así como con Ángel Campos, tomando fuerza ofensiva y presionado con todo la meta felina hasta que en el minuto 98+1 cometieron falta dentro del área a Nacho Rivero y así decretaron la pena máxima para empatar 1-1 con el disparo ejecutado en forma correcta por parte de Ángel Sepúlveda.

