Guido Pizarro, DT de Tigres, calificó de “exageradas” las decisiones de los penales contra Inter Miami

El entrenador del Tigres, Guido Pizarro, lamentó este miércoles que dos jugadas “desafortunadas” que acabaron en penalti en contra definieran el partido de cuartos de final de la Leagues Cup ante el Inter Miami, que derrotó 2-1 al conjunto mexicano.

“En lineas generales en la segunda mitad fuimos mejores. En esas jugadas se llevaron el partido”, dijo Pizarro sobre las dos penas máximas cobradas por el árbitro, a raíz de dos balones que golpearon en la mano del defensa Javier Aquino.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

“Sinceramente creo que a la vista de todos puede ser riguroso (exagerado). Todos estábamos molestos”, agregó el entrenador argentino.

El último penalti, convertido por Luis Suárez en el minuto 89, significó el segundo tanto para el Inter Miami, que desequilibró el encuentro a favor de ‘Las Garzas’.

El partido contra Inter Miami

El Inter Miami, que tuvo la ausencia de Lionel Messi por lesión, venció a Tigres, uno de los equipos con las plantillas más costosas de la Liga MX.

Luis Suárez fue la estrella del encuentro, anotando un dblete; su primer gol fue al minuto 23 y puso contra las cuerdas a los felinos; sin embargo, en la segunda mitad, Tigres creció hasta encerrar al Inter Miami en su campo, lo que le permitió a Ángel Correa, máximo anotador de la Leagues Cup hasta el momento, descontar y cuando todo apuntaba a que los felinos marcarían una vez más, una mano en el área que fue sancionada con un penal le permitió al “Pistolero” sentenciar la victoria de 2-1.

GOOOOOOOOOL ⚽️



Luis Suárez don’t miss from the spot y adelanta a @InterMiamiCF at Chase Stadium 💪💗



No te pierdas los cuartos de final de #LeaguesCup2025 with #MLSSeasonPass on Apple TV 📺 https://t.co/Si4HnjBgmt pic.twitter.com/OgfnbA7HjJ — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 21, 2025

Este resultado marcó la eliminación de Tigres de la Leagues Cup, un torneo del que se despide tras dos victorias y una derrota en la fase de grupos, a lo que se suma la derrota de este miércoles en Miami.

*Con información de EFE.

Seguir leyendo:

– Inter Miami, sin Messi pero con dos penaltis de Suárez, eliminó a unos Tigres sin garras

– Luis Suárez planea un dulce retiro con Lionel Messi

– Inter Miami, Orlando City y Atlanta United encabezan repasada de la MLS sobre la Liga MX

