Inter Miami sin Messi, pero con dos penaltis de Luis Suárez, eliminó a unos Tigres sin garras 2-1

Inter Miami dio la impresión de que no necesitó demasiado a su estrella Lionel Messi para avanzar a la semifinal de la Leagues Cup al vencer 2-1 a los Tigres de la UANL con dos goles del uruguayo Luis Suárez, en donde la escuadra de la Liga MX pareció sin mucha fuerza y muy especulativos.

Messi afectado por una lesión alentó a su equipo en los palcos del Chasse Stadium y desde ahí vio como Luis Suárez aparecía como el hombre clave anotando los dos goles por medio de los penaltis para de esta forma seguir adelante en esta competencia que ha sido todo un Waterloo para los equipos mexicanos.

Los Tigres dieron la impresión de que la derrota del sábado pasado en la fecha cinco del torneo Apertura 2025 contra el América 1-3 en su propia casa del Volcán, les afectó demasiado, pues no mostraron demasiado en los primeros 57 minutos de acción de este importante encuentro.

Para colmo de males, la escuadra felina dirigida por el argentino Guido Pizarro no pudo evitar autoinmolarse con dos penaltis cometidos por Javier Aquino al cometer manos dentro del área a los minutos 23 y 89, este último prácticamente para sacarle el corazón a los felinos, después de que parecían haber tomado el control de las acciones por el gol del argentino Ángel Correa.

La realidad es que el juego distó mucho de ser un encuentro de fase final, pues ambas escuadras fueron muy calculadoras, sobre todo el equipo felino, como tratando de conformarse con mantener a raya a las Garzas, que batallaron algunos minutos para acomodarse sin la famosa Pulga.

Ante la ausencia de Messi, fue el español Sergio Busquets quien tomó las riendas del equipo apoyado por el nuevo fichaje Rodrigo De Paul y con eso, medio controlar las acciones, beneficiándose del primer penal cometido por Javier Aquino a los 23 minutos en una barrida por el sector derecho dentro del área que rozó el brazo del mexicano para decretar la pena máxima que cobró Luis Suárez con tiro por abajo pegado al poste izquierdo.

El gol alimentó las fuerzas del equipo de Miami que cinco minutos después el defensa Juan Purata salvaba su portería en una acción de Luis Suárez y Tadeo Allende que dejó a este último listo para fusilar a Nahuel Guzmán, pero llegó a barrerse oportunamente el zaguero mexicano.

Tigres tardó en despertar

Los Tigres tardaron casi 56 minutos en aparecer en la cancha, justo cuando Diego Lainez tomó un balón en los tres cuartos del terreno para sacar tremendo disparo que impactó el poste de la meta de Óscar Ustari, que se salvó de milagro.

Esa anotación pareció despertar a los Tigres para que lograra el empate al minuto 66 en un pase de su compatriota Juan Brunetta para colocarse frente al portero de las Garzas Óscar Ustari y vencerlo con disparo por debajo del arquero local.

Inter Miami trató de reaccionar en una llegada de Tadeo Allende, pero el disparo se fue por encima, pero eso solo sirvió para alentar más los ataques de las Garzas que en una llegada de Rodrigo de Paul provocó que de nueva cuenta Javier Aquino tocara el balón con las redes para provocar que el árbitro tuviera que acudir al VAR para revisar la acción y decretar la pena máxima.

Fue Luis Suárez de nueva cuenta quien logró engañar a Nahuel Guzmán para poner a los felinos contra la pared que en una llegada desesperada de Edgar Iván López que remató de cabeza peinando el esférico para que este se impactara en el poste, se paseará por toda la línea de gol y fuera a dar al otro poste sin anidarse en la meta del Inter Miami que con eso preservó la victoria y el pase a la semifinal de la Leagues Cup.

