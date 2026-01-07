Canadá llama a Marcelo Flores en la primera convocatoria de 2026

El Mundial de 2026 será desarrollado en Estados Unidos, México y Canadá. “The Canucks” buscará hacer un gran papel en la Copa del Mundo. Para ello, el conjunto dirigido por Jesse Marchs continua con sus preparaciones para el torneo. Marchs llamó al mediocampista de los Tigres de la UANL, Marcelo Flores.

El conjunto canadiense realizará una serie de campamentos en Irvine, California, del 8 al 18 de enero. El seleccionador canadiense llamó a 20 futbolistas, entre ellos a Marcelo Flores. El mediocampista de los Tigres de la UANL había mostrado su compromiso para vestir los colores de la selección mexicana. A menos de un año del Mundial, Flores probará suerte con Canadá.

“El campamento de enero no forma parte del calendario oficial de la FIFA, y considerando las necesidades de los jugadores y clubes antes de sus respectivas pretemporadas, el cuerpo técnico trabajó en estrecha colaboración con todos los clubes para seleccionar la plantilla. Los jugadores radicados en Europa no estuvieron disponibles debido a su participación en sus respectivas competiciones de clubes”, explicaron desde la Federación Canadiense de Fútbol.

Además del campamento, Canadá tendrá un enfrentamiento amistoso contra la selección de Guatemala comandada por el estratega mexicano Luis Fernando Tena. Este partido se desarrollará el 17 de enero en el Estadio BMO de Los Ángeles, California.

Lista de convocados por Canadá

Porteros: Luka Gavran (Toronto FC) y James Pantemis (Portland Timbers)

Defensas: Noah Abatneh (Atlético Ottawa), Zorhan Bassong (Kansas City), Matteo de Brienne (GAIS), Richie Laryea (Toronto FC), Jankeele Marshall-Rutty (CF Montreal), Kamal Miller (Portland Timbers), Ralph Priso (Vancouver Whitecaps), Joel Waterman (Chicago Fire).

Mediocampistas: Jeevan Badwal (Vancouver Whitecaps), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Jayden Nelson (Austin FC), Marcelo Flores (Tigres), Shola Jimoh (Inter Toronto), Jonathan Osorio (Toronto FC), Jacob Shaaffelburg (Los Ángeles FC).

Delanteros: Tiago Coimbra (Wanderers FC), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Jacen Russell. Rowe (Columbus Crew).

Grupo de Canadá en el Mundial 2026

Canadá estará el el Grupo B junto a las selecciones de Qatar, Suiza y el ganador del Repechaje de la UEFA A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina).

