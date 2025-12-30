Estados Unidos garantiza seguridad máxima en el Mundial 2026

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), aprobó $250 millones de dólares que será repartidos en los 11 estados de Estados Unidos que albergarán duelos del Mundial de 2026. El fútbol estará protegido por el Programa de Subvenciones para Sistemas Antidrones (C-UAS).

Las zonas favorecidas serán Los Ángeles (Inglewood), Bahía de San Francisco (Santa Clara), Dallas (Arlington), Houston, Miami (Miami Gardens), Atlanta, East Rutherford / NY, Filadelfia, Boston (Foxborough), Kansas City y Seattle.

El presupuesto puede ser utilizado para la defensa, identificación, rastreo y detección de aeronaves no tripuladas (drones). Este plan tiene el objetivo de proteger la integridad de los millones de aficionados que se movilizarán en territorio estadounidense durante la Copa del Mundo 2025.

Clear your calendar. The world’s biggest stage is set. 🏟️



Explore the full match schedule, including kick-off times and stadiums, on https://t.co/zJTWWlwshQ. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2025

“Sabíamos que necesitábamos actuar rápidamente para proteger la Copa Mundial de la creciente amenaza de los sistemas de aeronaves no tripuladas y eso es exactamente lo que hicimos”, dijo un portavoz de FEMA.

Cuándo inicia el Mundial 2026

La Copa del Mundo de 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El duelo inaugural se desarrollará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Los dieciseisavos de final se desarrollará entre el 28 de junio y el 3 de julio. La final será el 19 de julio en el MetLife Stadium, Nueva Jersey.

Fase de grupos del Mundial 2026

