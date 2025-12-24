Cristiano Ronaldo apunta al Mundial de 2026

Cristiano Ronaldo sigue siendo un futbolista determinante a sus 40 años. El delantero del Al Nassr podría ser uno de los convocados por Roberto Martínez para el Mundial de 2026. El seleccionador español reconoce que CR7 aún tiene condiciones para ser un futbolista de élite.

El seleccionador de Portugal explicó que Cristiano Ronaldo cumple con sus condiciones para ser convocado. Roberto Martínez reconoció que CR7 tiene los pergaminos necesarios para ser el líder y capitán del conjunto lusitano.

“Hay tres pilares que nosotros analizamos constantemente: el talento, la experiencia y la actitud que puede traer a la Seleçao. Esa exigencia máxima que tiene consigo mismo para estar presente y ayudar es lo que le permite al capitán de la selección estar siempre en la lista de convocados”, dijo Martínez para Marca.

🤤🍽️ "El hambre de ser el mejor de Cristiano es contagiosa, se transmite en el campo"



🇵🇹⚽ Roberto Martínez Montoliu recibe a MARCA con la Nations League de fondo



🎙️ @arubio_marca pic.twitter.com/rbDpmkEQUn — MARCA (@marca) December 23, 2025

Roberto Martínez destacó la polivalencia de Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera. El estratega español recalcó los cambios de funciones a los que se ha sometido CR7 a causa de su edad. Con 40 años y jugando más dentro del área, Cristiano Ronaldo ha marcado 11 goles en 12 partidos con el Al Nassr.

“Estamos hablando de un jugador que empieza siendo un extremo muy habilidoso y ahora es más un jugador de referencia dentro del área. Nosotros sí que lo vemos: Cristiano condiciona al rival. Cuando está en el campo se abre otro espacio porque hay dos jugadores que van a estar pendientes de su marca”, explicó.

Por un nuevo Mundial

Cristiano Ronaldo, además de que busca llegar a los 1,000 goles, también tiene el objetivo de jugar su sexto Mundial. CR7 ya tiene 22 partidos en Copas del Mundo desde Alemania 2006. El exjugador del Real Madrid ha anotado 143 goles con su selección nacional y espera seguir inflando sus registros en 2026.

“Está en un momento de su carrera muy bueno. Y lo ha conseguido porque vive el día a día. Él, cuando habla de sus metas, se aleja mucho del largo plazo: de llegar a 1000, de jugar un número de partidos… Su secreto es ser el mejor hoy y disfrutar del día a día. Entonces el número va a ser una consecuencia del día que decida terminar. No creo que sea un objetivo”, agregó Martínez.

Sigue leyendo:

– Cristiano Ronaldo no fue mejor que Zlatan Ibrahimovic, según Guillermo Barros Schelotto

– Cristiano Ronaldo evita sanción adicional y podrá jugar el Mundial 2026 desde el debut

– Mundial 2026: ¿cuál es la polémica de Uruguay y las estrellas en su escudo?

– “Zague” pide compromiso de los futbolistas mexicanos en el Mundial 2026