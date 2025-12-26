Djibril Cissé no oculta su odio sobre los futbolistas argentinos

Los duelos entre Francia y Argentina han adquirido una gran rivalidad en los últimos años. Ambas selecciones protagonizaron la final del Mundial de Qatar 2022. Djibril Cissé no ocultó su molestia y resentimiento sobre Lionel Messi y sus compañeros de la Albiceleste.

Argentina consiguió su tercer Mundial después de vencer a Francia en los penales en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sin embargo, el conjunto Albiceleste no fue querido por muchos. Los sudamericanos tuvieron varios roces antes y durante la final del torneo.

Djibril Cissé no camufló sus sentimientos y reconoció sentir “odio” sobre los jugadores argentinos. Cissé aún no ha podido superar el comportamiento de sus rivales en aquel partido.

“Solo siento mucho odio hacia los argentinos (?) Después de ver las imágenes quedé enojado. Siento mucho odio hacia ellos“, dijo el exjugador argentino en unas declaraciones recopiladas por Olé.

Venganza sobre Messi

Djibril Cissé tiene planeada en su mente una dulce vengaza. El exjugador del Livepool espera que Francia logre titularse en el Mundial de 2026. Cissé quiere que Argentina sea el rival para vencerlos en la final, el hipotético último partido de Lionel Messi en Mundiales.

“Claramente, hoy son nuestro principal enemigo (…) Quiero conseguir la tercera estrella en el último partido de Messi en el Mundial. Tenemos dos o tres cuentas pendientes que saldar con Argentina” sentenció.

Solo hay dos posibilidades para que esto ocurra. Argentina y Francia deben ser primeros o terceros para que se puedan enfrentar de nuevo en la final. En caso de que uno ocupe el primer lugar de su grupo y el otro el segundo, el enfrentamiento se muda para las semifinales.

