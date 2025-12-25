Los deportistas más importantes del mundo mostraron cómo pasaron Nochebuena

El deporte se detiene por unos instantes y los grandes atletas a provechan para reunirse junto a sus familias en navidad. Algunos de los deportistas más importantes del mundo compartieron en sus redes sociales cómo pasaron Nochebuena. Repasa alguna de las publicaciones más destacadas.

La primera de ellas es la de Cristiano Ronaldo. El futbolista del Al Nassr compartió un video en sus redes sociales en el que camina hacia el árbol de navidad junto a sus hijos. CR7 y su familia lucieron coloridas pijamas en Nochebuena

Por otra parte, Neymar Jr. recibió Nochebuena en Mangaratiba, municipio costero de Río de Janeiro, Brasil. En un escenario lleno de objetos alusivos a la navidad, “Ney” recibió Nochebuena junto a su familia.

Marcus Rashford realizó una publicación en la que se muestra adornando un árbol de Navidad. El delantero inglés fue una de las piezas que mejor utilidad ha tenido dentro del FC Barcelona de Hansi Flick. Rashford recibe su primera navidad como jugador blaugrana.

Klay Alexander Thompson compartió en sus redes sociales que en estas navidades decidió tomar el timón y navegar. El jugador de los Dallas Mavericks prefirió tener unas festividades con un estilo más navegante.

Captain Klay is back boating in the Bay with two special guests 👀



[via @KlayThompson IG] pic.twitter.com/7bUmXVqVuu — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) December 24, 2025

Stephen Curry no dejó a un lado el deporte. En la NBA la acción no se detiene y la estrella de los Golden State Warriors recordó los encuentros realizados por estas fechas. “Siempre es una bendición poder jugar en navidad”.

Ya con tintes mexicanos, el goleador del Apertura 2025 ofreció un mensaje navideño a través de sus redes sociales. Armando González manifestó sus buenos deseos en estas fechas de unión. Del mismo modo, Guillermo Ochoa publicó una fotografía deseando felices fiestas. “Memo” pasa sus primeras festividades como jugador del AEL Limassol de Chipre.

🙌🏻 Un mensajito del mejor jugador del torneo 🇦🇹😍 pic.twitter.com/ch50NgAJw3 — CHIVAS (@Chivas) December 24, 2025

Merry Christmas & Happy Holidays 🎄✨ pic.twitter.com/GAeq6mTFsI — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) December 24, 2025

Sigue leyendo:

– Cristiano Ronaldo apunta al Mundial de 2026

– Desde el Inter Miami buscan una pieza de la Liga MX

– Antonio Mohamed no le cierra las puertas a Boca Juniors

– En la Major League Soccer ven lejos el cambio de formato