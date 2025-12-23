En la Major League Soccer ven lejos el cambio de formato

Uno de los principales debates en las dos grandes ligas de Concacaf es el tema de los ascensos y descensos. En la Liga MX es un fuerte tema de conversación y en la MLS comienza a asomarse el mismo dilema. Sin embargo, en Estados Unidos estarían muy lejos de un cambio de formato.

Gran parte de los mejores torneos del mundo tienen una segunda división que constantemente lleva equipos al primer nivel local. Está subida y bajada de clubes pretende mejorar los niveles del torneo principal.

Pero en Estados Unidos y México no se rigen bajo este formato. Don Garber, comisionado de la MLS, fue cuestionado sobre la posibilidad de que existan ascensos y descensos en el balompié estadounidense. Garber descartó este cambio de formato. “No, por qué lo harían (los dueños).

“Somos una liga que sigue siendo una startup, incluso después de 30 años. Eso hace que nuestro trabajo sea difícil”, explicó el comisionado de la MLS. A pesar de que fue tajante con su respuesta, Don Garber no mostró mucha seguridad en una proyección de varios años. En la actualidad queda descartado, pero la puerta no está cerrada a un cambio de formato.

“No sé cómo va a verse el mundo en tres, cinco, diez o veinte años. Entonces, ¿por qué decir nunca?“, se cuestionó.

Formato de la MLS

En el fútbol estadounidense hay 30 equipos que luchan por el título de la Major League Soccer: 15 por la Conferencia Este y 15 por la Conferencia Oeste.

En el fútbol de Estados Unidos no queda campeón el club que más puntos consiga en la tabla general. Por la vía de los Play Offs y las series directas se conocen a los campeones de conferencias y al club que levanta el trofeo al final de temporada. En este caso, el ganador de 2025 fue el Inter Miami de Lionel Messi.

