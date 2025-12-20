Anthony Martial y su oscuro comienzo en el fútbol mexicano

Anthony Martial llegó el fútbol mexicano con grandes pergaminos a su espalda. El exdelantero del Manchester United no tuvo un buen comienzo en la Liga MX. Rayados de Monterrey no pudo aprovechar, en su primera temporada, la experiencia de Martial.

Rayados de Monterrey dio un golpe de mercado al lograr contratar a un futbolista de la jerarquía de Anthony Martial. El conjunto regio se dio el lujo de tener dentro del campo a un atacante que marcó goles con el Mónaco, Manchester United, Sevilla y AEK de Atenas.

Sin embargo, poco pudieron disfrutar los aficionados regios de un delantero que tiene 30 partidos con la selección de Francia. Fue amarga la primera participación de Martial en la Liga MX.

Rayados de Monterrey pudo contar con los servicios de Anthony Martial desde la jornada 9 del Apertura 2025. De la fecha 9 a la 17, Martial vio minutos en todos los compromisos, pero solo en 2 de ellos estuvo en el 11 incial.

No obstante, Anthony Martial no pudo aportar ningún gol en sus 9 partidos disputados en la fase regular de la Liga MX. Martial tampoco concedió asistencias en la primera fase del torneo.

Domènec Torrent, estratega de Rayados de Monterrey, fue perdiendo la confianza en el exdelantero del Manchester United. En la Liguilla del Apertura 2025, Martial vio minutos en 3 de los 4 partidos de Rayados de Monterrey, pero ninguno de ellos lo inició desde el primer pitido del juez principal. Nuevamente, el atacante de Massy no fue influyente en el ataque Regio.

En términos generales, Anthony Martial solo pudo disputar 12 partidos en la temporada. El atacante francés solo estuvo durante 257 minutos dentro del campo (casi 3 partidos completos).

Anthony Martial aún tiene mucho que demostrar. El futbolista “galo” tendrá en el Clausura 2026 una nueva oportunidad para estrenarse en los marcadores del fútbol mexicano. Martial tiene un contrato con Rayados de Monterrey hasta junio de 2027.

