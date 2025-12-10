Comienza la disputa con Sergio Canales en Monterrey

Rayados de Monterrey, una vez más, se quedó corto en su objetivo de levantar el trofeo en el fútbol mexicano. El conjunto regio no pudo pasar de las semifinales. Para la próxima temporada no contarán con Sergio Ramos y los directivos del club no pueden perder a otra figura: Sergio Canales.

La salida de Sergio Ramos es un duro golpe para el sector defensivo del club. El mediocampo podría sufrir otra baja. Sergio Canales ha manifestado en varias ocasiones su deseo de colgar sus botines en el fútbol de su país, pero estando en buenas condiciones físicas.

Sergio Canales y miembros de la directiva de Racing de Santander, club de los inicios de la carrera de español, han mantenido conversaciones continuas. El veterano futbolista querría retirarse en uno de los clubes que le abrió las puertas en el fútbol profesional.

Sin embargo, José Antonio ‘Tato’ Noriega, presidente de Rayados de Monterrey, fue cuestionado sobre el futuro de Sergio Canales en el equipo. El directivo es consciente de que el mediocampista español es una pieza clave en el equipo que no puede darse el lujo de perder.

“Sergio es un jugador fundamental y que queremos todos: la institución, la directiva y los aficionados, incluso ustedes (prensa). Él tiene contrato, y tiene además una extensión automática que depende del rendimiento y su rendimiento ha sido sobresaliente, así que por lo pronto no es un tema”, dijo el directivo.

𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐁𝐁𝐕𝐀: 🗣️ "SERGIO ES FUNDAMENTAL"



José Antonio Noriega, presidente deportivo de #Rayados, sobre Sergio Canales y su renovación.



📹 @quirino_galvan pic.twitter.com/5GNDw1EFZ1 — ONCE Diario (@oncediariomx) December 8, 2025

Sergio Canales en México

En julio de 2023, Sergio Canales firmó con Rayados de Monterrey. Desde entonces el exfutbolista del Real Betis ha jugado 102 partidos con la camiseta del conjunto regio. Canales ha marcado 43 goles y ha aportado 20 asistencias dentro del equipo.

Con 34 años, Sergio Canales aún tiene un valor de mercado que supera los $6.5 millones de dólares. El contrato de Canales con Monterrey finaliza en junio de 2026. En este sentido, el mediocampista nacido en Santander estaría en la libertad de firmar un precontrato con cualquier otro club en los próximos meses.

Sigue leyendo:

– Sergio Canales, de Rayados de Monterrey, habla sobre su relación con Racing de Santander, ¿volverá?

– Sergio Canales podría dejar la Liga MX

– André Jardine pierde fuerza, ¿cómo le ha ido en el América?

– André Pierre Gignac y su bajo aporte con los Tigres