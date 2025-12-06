André Jardine pierde fuerza, ¿cómo le ha ido en el América?

Las Águilas del América se quedaron cortas en el Apertura 2025. El conjunto azulcrema no pudo pasar de los cuartos de final al toparse con Rayados de Monterrey. Los murmullos sobre el proceso de André Jardine se hacen sentir cada vez más y los dirigentes del club estarían pensando en posibles reemplazos.

En la serie contra Rayados de Monterrey, los azulcremas se quedaron cortos en la eliminatoria. En el partido de ida el América perdió 2-0. En el duelo de vuelta, con el apoyo de su público, las Águilas derrotaron 2-1 a Rayados, pero esto no fue suficiente para avanzar en la serie.

Desde el diario Récord informan que se empieza a cuestionar el trabajo de André Jardine dentro del club América. Aunque el reporte explica que es probable que el brasileño se quede un año más dentro del club, los dirigentes ya comienzan a manejar otras opciones para sustituirlo.

“La eliminación del América ante Rayados pondría a André Jardine más cerca que nunca de la silla de los acusados, en el juicio de su permanencia (…) su historia aún no termina en el Nido. Habrá un torneo más de paciencia para el brasileño, pero me dicen que ya empieza la búsqueda de su posible reemplazo“, detalla el reporte.

El paso de André Jardine por el América

André Jardine ha tenido resultados muy positivos en el banquillo de las Águilas del América. El estratega brasileño ha conseguido hasta 6 trofeos desde que llegó al club. En su primer año, Jardiné conquistó el Apertura 2023 de la Liga MX y fue eliminado en los octavos de final de la Leagues Cup 2023.

En 2024 las Águilas del América arrasaron con casi todos los campeonatos en los que participaron. Los Azulcremas fueron campeones del Clausura, Apertura, Campeones Cup, Supercopa MX y Campeón de Campeones. En la Leagues Cup se marcharon en los cuartos de final y en la Concachampions no pasaron de las semifinal.

La temporada de 2025 no ha sido la mejor. Los azulcremas se marcharon en la fase de grupos de la Leagues Cup, en la Concachampions fueron eliminados en los cuartos de final y en esta misma instancia se despidieron del apertura 2025.

En términos generales, André Jardine ha dirigido 135 partidos en el banquillo de las Águilas del América. El estratega brasileño tiene un balance de 75 victorias, 32 empates y 28 derrotas. El América de Jardine ha marcado 278 goles y solo ha recibido 160.

