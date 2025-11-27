Desde Boca Juniors extrañan a las Águilas del América

El fútbol mexicano tiene uno de los campeonatos más importantes de Concacaf. La Liga MX también es comparable con los mejores torneos de Sudamérica. Bruno Valdez jugó para Boca Juniors, pero recuerda con cariño su etapa en las Águilas del América.

En una entrevista con Fox Sports, Bruno Valdez reveló que aún extraña a las Águilas del América. “Creo que lo extraño más yo al club que el club a mí”, fueron las palabras del futbolista que actualmente está cedido a Cerro Porteño de Paraguay.

En enero de 2023, el defensor Guaraní se marchó del fútbol mexicano para emprender rumbo al balompié argentino. Bruno Valdez firmó con Boca Juniors, club al que todavía pertenece.

“Me costó bastante asimilar mi salida, pero los sigo viendo, sigo hablando con los compañeros que se quedaron y feliz porque les está yendo muy bien”, recordó.

Tras casi tres años de haberse despedido del fútbol mexicano, Bruno Valdez ahora es que valora los tiempos que pasó dentro del torneo azteca. “Pasando el tiempo uno se da cuenta que era muy feliz en el lugar que estaba”, sentenció.

Bruno Valdez en el América

Proveniente de Cerro Porteño, en julio de 2016, Bruno Valdez firmó con las Águilas del América. El defensor paraguayo se mantuvo en el club durante más de 6 temporadas. El sudamericano dejó buenos registros dentro del club.

La camiseta azulcrema es la que más ha representado Bruno Valdez en su carrera. El defensor paraguayo jugó 227 partidos con las Águilas del América en los que pudo anotar 27 goles y 8 asistencias, altos registros para ser un central.

Bruno Valdez ganó tres trofeos con el club: campeón de la Copa México Clausura, Apertura de México y la Campeón de Campeones. Todos estos trofeos fueron en la temporada 2018/2019.

